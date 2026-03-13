◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＯ世界フライ級６位で世界初挑戦の飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝が１３日、横浜市内で行われた試合前会見に出席し、５度目の防衛を目指す王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国＝との対戦へ「前回ケガがあったので練習面から気をつけてここまできた。心身共に最高の状態なので非常に楽しみ」と気合を入れた。

飯村とオラスクアガは当初、昨年１２月１７日に対戦する予定だったが、飯村が肋骨を負傷したため辞退。飯村にとってわずか３か月後に再び世界挑戦のチャンスをつかんだ形となった。

オラスクアガは飯村が時よりみせる笑顔に「自分より素敵な笑顔をみせているのは気になる」と白い歯をみせてけん制すると、飯村は思わず「まずは笑顔で勝ったかな」とにっこり。「目の前にベルトがあるととてもテンションが上がる。お互いいい状態なのが隣にいて伝わる」と試合を待ち望んだ。

小堀佑介会長（４４）は「リング上がればあとはチャレンジャー精神。角海老魂をみせてくれればおのずと勝てると思う」と期待をこめた。

世界初挑戦の飯村にとって公式会見や計量といった一連の流れは初体験。「ひとつひとつが特別な時間。小さい時から見てる憧れの舞台を経験していることにテンションがあがる」と語った。

戦績はオラスクアガが１１勝（８ＫＯ）１敗、飯村が９勝（２ＫＯ）１敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。