【一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ】 5月15日より 発売予定 価格：1回780円 一番くじONLINE限定商品

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ」を5月15日より発売する。一番くじONLINE限定商品となっており、価格は1回780円。

本製品は、アニメ「クレヨンしんちゃん」の映画に注目したくじとなっており、B賞には「クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡」から「珠由良ブラザーズ」のMASTERLISEフィギュアが用意されているほか、「ビッグタオル」「マカオとジョマ ガラスプレート」「野原一家アクリルスタンド」「しんちゃんラバースタンド」「ファブリックコレクション」「クリアファイル＆ポストカードセット」などがラインナップしている。

今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」にて本製品を発表しており、B賞の「珠由良ブラザーズ MASTERLISE」を画像で確認することができる。

「一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ」

【ラインナップ】

A賞 ？？？ B賞 珠由良ブラザーズ MASTERLISE C賞 ビッグタオル D賞 マカオとジョマ ガラスプレート E賞 野原一家アクリルスタンド F賞 しんちゃんラバースタンド G賞 ファブリックコレクション H賞 クリアファイル＆ポストカードセット -1993～2008- I賞 クリアファイル＆ポストカードセット -2009～2025- ラストワン賞 ？？？

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ 1993-2025