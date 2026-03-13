ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）が、２６年１月１日から３月８日までの世界の主要レースを対象に「ロンジンワールドベストレースホースランキング」を発表した。レーティング１１７ポンド以上の２２頭が掲載された。

ランキングトップは、１２８ポンドで香港調教馬のカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が選出された。同馬は１月２５日のセンテナリースプリントＣ・Ｇ１、２月２２日のクイーンズシルバージュビリーＣ・Ｇ１で連覇を達成し、サイレントウイットが持つ香港の記録１７連勝を塗り替え、１８連勝と伸ばした。

第２位は１２４ポンドで香港調教馬のロマンチックウォリアー（セン８歳、Ｃシャム厩舎、父アクラメイション）が選ばれた。同馬は１月２５日のスチュワーズＣ・Ｇ１と３月１日の香港ゴールドＣを勝利し、香港三冠に王手をかけている。

日本調教馬トップはフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）で１２３ポンドを獲得し、全体３位。サウジＣ・Ｇ１で連覇を達成し、次走は昨年唯一３着に敗れたドバイワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）の出走を控えている。

日本調教馬は、フォーエバーヤングを含め６頭掲載され、２月１４日にカタールで行われたアミールＴ・Ｇ２を制したディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）が１２０ポンドで第６位、フェブラリーＳ勝ちのコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が１１９ポンドで第７位タイ、同２着のウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）は１１８ポンドで第１１位タイ、中山記念Ｖのレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）とアメリカＪＣＣを勝ったショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）が１１７ポンドで第１５位タイとなっている。