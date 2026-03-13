高齢化や高額な薬の開発などにより医療費は膨脹し続け、現役世代の保険料負担も増え続けている。日本の医療保険制度を崩壊させないため、13日、医療保険制度の改正法案が閣議決定された。この改正によって支払う医療費はどう変わるのか。

■【高額療養費制度】負担額引き上げ、長期的に治療が必要な患者には配慮

今年8月から変わるのは、患者の医療費負担を軽くするため、月ごとの自己負担額に上限を設ける「高額療養費制度」。自己負担の上限額は法律ではなく政令で定められるが、例えば、がんなど高額な治療が必要な病気を患った場合でも、現在は年収約370万〜約770万円の人で最大約8万100円、年収約770万〜約1160万円の人で最大約16万7000円などとなっている。

去年12月に政府がまとめた制度改正の案では、月ごとの上限額が段階的に引き上げられることになった。まず、今年8月の引き上げでは、月ごとの上限額は例えば年収約370万円〜約770万円の人で約8万5800円、年収約770万〜約1160万円の人で約17万9100円となる。

さらに来年の8月には、所得区分を今より細分化し、それぞれ上限額が定められる。上限額は今と比べて最大38％引き上げられることになる。

一方で、新たに患者の自己負担額の「年間上限」が設けられる。患者が支払った医療費が「年間上限」に達した場合は、その年の支払いはそれ以降不要になる。これによって負担が今より下がる人もいると厚労省は説明している。

長期的に治療が必要な患者に配慮した形で、13日に閣議決定された関連法の改正案には、「長期的に治療が必要になる患者に対して家計への影響を考慮すること」が明記された。

■【OTC類似薬】薬剤費の25％の追加負担を患者に求めることに

市販薬と成分などがほぼ同じだが、薬局で買うのではなく、患者が病院などを受診して医師に処方されるため、保険が適用されている「OTC類似薬」。価格が市販薬より安い上に、保険適用なので患者負担は1割から3割ですみ、残りは保険料などで賄われている。

保険料削減のためにも、これらの薬を保険適用から外し、全額患者負担にすることも検討されたが、政府がまとめた改正案では、保険適用は維持した上で、薬剤費の25％を患者に「特別料金」として追加負担を求めることとなった。

例えば、患者が病院を受診して、1000円の薬を医師に処方してもらう場合、3割負担の患者では、現在の自己負担額は300円だ。法改正後は、25％の「特別料金」が発生するため、まず1000円のうち250円を患者が負担し、残る750円について保険を適用し、3割負担の場合、225円が患者負担となり、250円＋225円で、負担額は475円になる。

解熱鎮痛剤の「ロキソニン」、うがい薬の「イソジン」など約1100品目の薬がひとまずの対象となる。来年3月から実施予定で、厚労省は子どもや慢性疾患、がんの患者などには配慮を検討するとしている。

■【金融所得】75歳以上は金融所得も窓口負担勘案の材料に

75歳以上の後期高齢者の医療費の自己負担は所得に応じて1〜3割となっている。この自己負担割合を決めるにあたり、現在は、株の配当などの金融所得については、確定申告しない場合考慮されていない。市町村が所得を把握できないためだ。つまり、75歳以上で所得が同じでも、確定申告する人としない人で窓口負担割合などが変わってしまう不公平が生じている。

これを解消するため、今回の改正では金融機関などに法定調書のオンライン提出を義務づけ、将来的には、75歳以上の人の金融所得を把握し、自己負担や保険料の判定に使う。データベースのシステム構築などに時間がかかるため、4〜5年後、つまり2030年代に実施される見通しだ。

■【保険料軽減効果は】

こうした改正によって、公的な医療保険料はどれほど下がることが期待できるのか？ 厚労省は、会社員と自営業など加入している保険によって異なるとした上で、機械的な計算によると、1人あたりの保険料は平均で年間2200円軽減される見込みだと説明した。

その内訳は、・高額療養費制度の見直し（来年8月実施予定も含む）で年間約1400円の減少・OTC類似薬の負担見直しで年間約400円の減少・ジェネリック医薬品より先発品を希望する患者に求める追加の自己負担額を増やすなどで年間約400円の減少となっている。