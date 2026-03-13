女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが13日までに更新され、英国出身の俳優トミー・バストウ（34）のオフショットを公開した。

同番組は「古事記に載る日本最古の和歌とされる『八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣つくる その八重垣を』」「『八雲』の名は、出雲にかかる枕詞『八雲立つ』にちなんで付けられました。史実でも、小泉八雲の名付け親はセツの養祖父だったといわれています」と紹介し、「雨清水八雲」と書かれた半紙を持つヘブン役のトミー・バストウのオフショットを公開。

12日に放送された第114話では、勘右衛門（小日向文世）が「ペリー、よう日本人になると決めてくれた。必ず幸せな家庭を築くんじゃぞ」と筆を執り、「雨清水八雲じゃ」「八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣つくる その八重垣を。『古事記』に載る日本最古の和歌じゃ」とヘブン（トミー・バストウ）のために日本名を考え「その名に恥じぬようにな、八雲」と初めて「ペリー」以外の呼び方をしたという展開だった。

「小泉八雲」の名付け親は、トキのモデルとなった小泉セツさんの養祖父・稲垣万右衛門とされ、今回は史実ベースの展開となった。

これに対し、フォロワーからは「雨清水八雲…とってもステキなお名前」「おじじさまからの愛のこもったプレゼント！」「日本の美しい言葉が並ぶ和歌からというのが粋で素敵」「ついにラストおじじ様が、ペリーと呼ばなかった！」「美しいお名前」「おじじ様ネーミングセンス抜群でした！」などの声が寄せられた。