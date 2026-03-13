１２日に放送されたテレビ朝日系「アメトーーク！」では、鬼越トマホークの良ちゃんが、収録中に腹痛を訴え、トイレへ途中退席。バカリズムの一言にスタジオも拍手が起こった。

この日は品川祐持ち込み企画「レギュラー番組なし芸人」が集合。その中でネルソンズがレギュラーがないことに、バカリズムが「今は和田まんじゅうを推す時期」「引き上げるしかない」などと助言を行い、鬼越の金ちゃんが「これ、進路相談じゃないですよね？」とツッコミ。「蛍原さんが副担任に見えてきた」などの声が上がった。

すると良ちゃんがおずおずと手を上げ「先生、ちょっといいですか？トイレに…」と言い出した。最初は冗談かと思われたが、蛍原が「マジで？マジの話？」と確認。良ちゃんは「さっきちょっと大きな声を出したらお腹、くだしちゃって」と説明。「行ってきていいですか？」と再度確認し、蛍原は「マジな方？良ちゃん、マジ？」と言うと、バカリズムは「いいよ、漏らすより全然いい」と穏やかに伝え、良ちゃんはトイレに走って行った。

バカリズムの言葉に、スタジオは「本当の学校みたいになっちゃった」「先生！」などの声が上がっていた。