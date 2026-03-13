「カローラクロス」サイズのコンパクトSUV

日産のフランス法人は2026年2月23日、新世代ハイブリッドシステムe-POWERを搭載したクロスオーバーSUV「キャシュカイ」の新キャンペーンを発表するとともに、2026年モデルの価格を公開しました。

キャシュカイは2006年に登場したCセグメントのクロスオーバーSUVです。欧州を中心に世界各国で販売され、日本では初代モデルが「デュアリス」の名前で展開されていました。

【画像】超カッコイイ！ これが“カローラクロス”サイズの日産「“新”コンパクトSUV」です！ 画像で見る（30枚）

現行モデルは2021年に登場した3代目で、2024年のフェイスリフトによってデザインも進化しています。フロントグリルの意匠は、日本の伝統的な甲冑（かっちゅう）をイメージしたパターンが採用され、より存在感のある表情へと変化しました。

ボディサイズは全長4425mm×全幅1835mm×全高1625mm。日本でも人気のトヨタ「カローラクロス」と近いサイズ感で、扱いやすいコンパクトSUVとして位置付けられています。

2026年モデルの最大の特徴は、日産独自の電動パワートレイン「e-POWER」の第3世代（Gen3）システムを搭載している点です。

このシステムは、モーター、インバーター、減速機などを統合した「5-in-1」ドライブユニットと、新開発の1.5リッター直列3気筒ターボエンジンを組み合わせたものです。

エンジンは発電専用として使用され、駆動はすべて電気モーターで行われます。システム最高出力は205馬力で、電動車ならではの滑らかで力強い加速を実現しています。

さらに日産独自のSTARC燃焼コンセプトを採用することで熱効率は42％を達成。低回転域から効率的に作動し、静粛性も大きく向上しています。

走行時の騒音は従来モデルに比べて5.6dB低減されており、メーカーはBEV（電気自動車）に匹敵する静粛性だと説明しています。

燃費性能も優れており、平均燃費は4.4L／100km（約22.7km／L）。CO2排出量は100g／kmに抑えられ、満タン時の航続距離は最大1250kmに達するといいます。

ドイツ自動車連盟（ADAC）の実走行テストでも高い評価を受けており、ディーゼル車並みの航続距離を実現している点も特徴です。

価格については、2026年2月1日に公開されたフランス市場向け価格表によると、e-POWER Gen3（205馬力モデル）のベースグレード「ACENTA」が3万7600ユーロ（約691万円 ※2026年3月上旬現在）に設定されています。

装備を充実させた「BUSINESS EDITION」は3万8600ユーロ（約710万円）、12.3インチディスプレイなどを備える「N-CONNECTA」は3万9400ユーロ（約724万円）。

さらにプレミアムオーディオなどを備える「TEKNA」が4万3000ユーロ（約791万円）、最上級の「TEKNA＋」は4万6300ユーロ（約851万円となっています。

また日産フランスでは2026年3月末までのキャンペーンとして、Acentaグレードを月額199ユーロ（約3万6589円）から利用できる長期リースプランも用意されています。

一括購入だけでなくリースという選択肢も提示することで、より幅広いユーザーにアプローチする狙いがあるとみられます。

※ ※ ※

こうしたキャシュカイに対してSNSでは、「サイズ感がちょうどいい」「このくらいのSUVが使いやすそう」といった声が見られました。

また、「見た目が好み」「デザインがいい」というコメントも寄せられています。

さらに「月3万円台ならかなり魅力的」「この条件なら乗ってみたい」といったリース価格に注目する声もありました。

そのほか「日本でも販売してほしい」といった声も見られるなど、扱いやすいサイズと電動パワートレインを組み合わせたSUVとして関心を集めているようです。