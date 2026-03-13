菅楓華が肉まんの食感を身体で表現!? 台湾で48年ぶりに開催される大会に参戦する女子プロたちがコースの印象やグルメを語る
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。48年ぶりに台湾で開催されるツアー競技「台湾ホンハイレディース」に参戦するプロたちが、コースの印象や天候、グルメについて質問に答える動画を投稿した。
【動画】本人も大笑い！ 菅楓華が身体で表す肉まんの食感
気候について語ったのは今季初戦で通算5勝目を挙げた佐久間朱莉だ。「南に降りてきたのに寒いです」と驚いた様子。天本ハルカも「昨日までは、ここどこかなぁってくらい寒かった」「今日、やっと暖かくなってきてくれました」と答えていた。「グリーンの傾斜がすごく強いです」とコースの難しさをあげたのは青木瀬令奈。以前、台湾でホールインワンを達成したときも、真ん中よりも奥に落ちたボールがタラタラと10メート以上も戻ってカップインした経験を振り返っていた。吉澤柚月もグリーンの傾斜を、荒木優奈はティフトン芝の難しさをあげていた。美味しかった台湾グルメについて金澤志奈は「水餃子と小籠包」、仲村果乃は「セブンイレブンの豆花（トウファ：台湾の伝統的なスイーツ）」と返答。神谷そらは「ゴルフ場の茶店の名物の刈包（グアバオ）っていう、角煮をパンで挟んでいるのが大好きで、プロアマでも食べました」と、それぞれが身近な食べ物をあげていた。菅楓華は「肉まんです。日本のコンビニとはぜんぜん大きさとか白いところの厚さが違っていて、すごく美味しかったです」と絶賛。そこでスタッフから「肉まんの食感を身体で表現してみて」とリクエストされると、「えっ！」と驚きながらも、「なんか、こんな感じ」と言いながら上半身をユラっと動かすと、自分でも大笑いしていた。現在開催中のトーナメント。難しいコースコンディションを制し、美味しいグルメを楽しみながら、優勝の栄冠を手にするのは誰になるのだろうか。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
