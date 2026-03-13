「外ブラドライバーに負けない初速」 『ゼクシオ14』シリーズはHSでモデルを選ぶのが◎【ドライバー選び方ガイド】
テーラーメイドとキャロウェイが毎年この時季に新作モデルを発表してきたが、近年はピンやコブラも同時にデビュー。昨秋発売で評判のいい国産モデルを含めて、どんな技術的な進化をしたのか？ その選び方は？ 今回はダンロップ『ゼクシオ14』シリーズについて市原建彦プロに聞いた。
【新作ドライバー30本を評価】『ゼクシオ14』は6項目中3項目が満点！ 外ブラともガッツリ比較
◇ ◇ ◇『ゼクシオ14』は20年以上ぶりにフェース素材を変更したモデル。シリコンを配合した高強度かつ高靭性（粘り）を持つ新チタン合金素材『VR-チタン』を初採用していますが、このポテンシャルがすごい。トラックマンの数値を見ても、スマッシュファクター表示のミート率1.50がバンバン出ます。最新の海外ブランドよりフェースセンター周辺の初速性能は高いし、ややスピン多めでキャリーが出る。最新作の中でも『ゼクシオ』の初速は間違いなく魅力的です。ヘッドスピード37〜41m/sの人が『XXIO14』で、それより速めのセミアスリートまでが『XXIO14+』と、シンプルに選んでほしいですね。【市原建彦の試打評価コメント】『ゼクシオ14』当たった後も暴れず真っすぐ押せる。フェースが開かずつかまって初速が出せるので、HS遅めの人が一撃の飛びで選ぶならコレです。『ゼクシオ14+』よりスクエアフェースで、HS43m/sくらいまでのセミアスリートのど真ん中。マットな見た目で、外ブラ系から飛び重視で乗り換えるならコレですね。■解説：市原建彦いちはら・たつひこ／ 1978年生まれ、神奈川県出身。世界ジュニアで優勝してプロデビュー。ツアー通算1勝。新クラブの評価・分析に定評がある。◇ ◇ ◇最新ドライバーの初速性能はいかに？ 関連記事「新作ドライバーの初速性能は？ テーラー、キャロ、PING……徹底比較」で公開中
