STARGLOW、月1回『オールナイトニッポンX』担当決定「独特なラジオをお届けしたい」【コメント全文】
BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、4月からニッポン放送の『オールナイトニッポンX（クロス）』の月1回のパーソナリティを担当することが決定した。毎月、第2金曜日に登場する。
【ソロカット】雰囲気ガラリ！STARGLOW
STARGLOWは、BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した、RUI・TAIKI・KANON・GOICHI・ADAMからなる5人組ダンス＆ボーカルグループ。2026年1月にデビューシングル「Star Wish」をリリースした。
そんなSTARGLOWが、今年2月に担当した『オールナイトニッポン0（ZERO）』の特別番組を経て、この春から『オールナイトニッポンX（クロス）』に月1回のレギュラーパーソナリティとして登場する。
番組では、メンバーそれぞれの近況報告やライブ・メディア出演時のエピソードなど、リスナーが聴きたい話をたっぷり届ける予定。さらに、本人たちも「電話企画やお悩み相談など、リスナーさんと交流する企画もやっていきたい」と意気込んでいる。
『STARGLOWのオールナイトニッポンX』の初回は4月10日深夜0時から放送される。アプリ「オールナイトニッポンJAM」でも音声同時配信され、プレミアムプランでは番組のアーカイブや限定コンテンツを聴くことができる。
【コメント全文】
■STARGLOW
4月から『オールナイトニッポンX』を月イチで担当させていただけることになり、とても光栄に思います。
今年2月に『オールナイトニッポン0』の特別番組を担当させていただいたときは、初めてと思えないぐらい楽しかったです。これからは電話企画やお悩み相談など、リスナーさんと交流する企画もやっていきたいです。
僕たちのことを知っている方も知らない方も、番組を通してより深くSTARGLOWを知っていただきたいですし、今までにないような、独特なラジオをお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。
