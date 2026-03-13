お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介（36）が、12日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜午後11時17分＝関西ローカル）に出演。8期上の先輩コンビ「しずる」が、昨年の「キングオブコント2025」で優勝しないと直感した理由について語った。

番組の企画コーナーに、しずるの純（45）がVTR出演すると知った伊藤は、「池田（一真）さんも純さんも、結構、かかりがちなところがあって…」と、しずるの2人が、大舞台になると気合が空回りしがちなことに言及した。

伊藤は、「キングオブコントの前も、決勝戦の1週間前ぐらいに、（吉本興業の）本社で池田さんに会った時、『絶対、優勝してください』みたいな言葉をかけたら、池田さんに『オーケー、ベイベ』って言われて」と、池田が普段とは全く違う言動をしていたことを明かした。

「俺はその時点で、『あっ、優勝は絶対できないな』って」と笑わせた。

さらに、「純さんは純さんで、キングオブコントの当日、1回も送ったことないのに、奥さんにLINEで『愛してるよ』って送ってから消してました」と、純も普段とは違うテンションだったことを暴露。

「ずっと小走りみたいな2人」との伊藤の指摘に、海原やすよともこの2人も大笑いしていた。

昨年の「キングオブコント2025」では、しずるは9年ぶり5回目の決勝進出となったが、結果は5位に終わっていた。