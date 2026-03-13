三上悠亜、タイトなチア衣装でダンス 抜群プロポーションに「目のやり場に困った」「セクシーすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/13】タレントの三上悠亜が3月11日、自身のInstagramを更新。ベアトップのチアリーディング衣装でのダンス動画を公開した。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「目のやり場に困った」攻めたチア衣装で抜群プロポーション披露
三上は、サイドに緑のラインが入った黒のチアリーディング衣装でのダンス動画を公開。体にフィットしたシルエットのベアトップのマイクロミニ衣装にニーハイソックスを合わせ、美しいスタイルを見せている。
この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「目のやり場に困った」「セクシーすぎる」「手足が長くて綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「目のやり場に困った」攻めたチア衣装で抜群プロポーション披露
◆三上悠亜、ベアトップのチアリーディング衣装姿披露
三上は、サイドに緑のラインが入った黒のチアリーディング衣装でのダンス動画を公開。体にフィットしたシルエットのベアトップのマイクロミニ衣装にニーハイソックスを合わせ、美しいスタイルを見せている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「目のやり場に困った」「セクシーすぎる」「手足が長くて綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】