“リラックマ”スイーツビュッフェがニューオータニに初登場 キャラモチーフの和洋コラボスイーツ
【女子旅プレス＝2026/03/13】リラックマのキャラクターをモチーフにしたスイーツビュッフェ 『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜』が、ホテルニューオータニ幕張・大阪で開催。 幕張は5月7日（木）から、大阪は5月9日（土）から順次開催される。
今回のスイーツビュッフェでは、パティシエがリラックマの世界観をイメージした限定スイーツが勢揃い。注目は全7種のコラボスイーツだ。「リラックマのあんこクリームホットケーキ」や「キイロイトリのもふもふマンゴームース」、「コリラックマのおきにいりパンナコッタ」、「リラックマのマンゴーミニパフェ」、「リラックマのだららんカスタードプリン」など、キャラクターの特徴を捉えた小ぶりで愛らしい逸品が並ぶ。
さらに「コリラックマの夢見るフルーツロール」や「リラックマのしあわせみたらし団子」といった、和洋織り交ぜたバリエーション豊かなラインアップだ。
これらに加え、ホテルニューオータニの代名詞とも言える最高級の「スーパーメロンショートケーキ」も登場するほか、食事メニューもサンドウィッチにサラダバー、スープ、パスタやカレー、ローストビーフなど妥協のない充実ぶりを誇る。
なお同ビュッフェ来場のゲスト（4歳以上）には、1名につきオリジナルノベルティとして「アクリルマーカーチャーム」を1個プレゼント。また、限定の「オリジナルトートバッグ付プラン」では、ランチボックスの持ち運びにも最適なジュート素材とキャンバス地の特製バッグが手に入る。さらに各ホテルともに、席の確約とコラボドリンクがセットになった「プレミアムステイプラン」も用意されている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【期間】幕張：2026年5月7日（木）〜6月30日（火）、大阪：5月9日（土）〜6月30日（火）
・ホテルニューオータニ幕張
住所：千葉市美浜区ひび野2-120-3
・ホテルニューオータニ大阪
住所：大阪市中央区城見1-4-1
◆ホテルニューオータニ×リラックマのスイーツビュッフェ
◆スイーツビュッフェ利用者向け特典も
■「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜
