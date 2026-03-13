山形県内で3月8日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者数は741人で、前の週に比べ230人余り減少しました。しかし、依然として警報レベルが続いています。



山形県衛生研究所が発表した最新の調査結果によりますと、県内39の定点医療機関から3月8日までの1週間に報告されたインフルエンザ感染者の数は合わせて741人で、前の週に比べ234人減少しました。



一方、定点医療機関1か所あたりの感染者の数は19人で、警報レベルが終息する基準の10人を上回っていて、4週連続で警報レベルとなっています。

定点医療機関1か所あたりの感染者数を保健所別で見ると、置賜が最も多く25.17人、次いで最上、山形市、村山、庄内となっています。

年代別では、患者全体の9割近くが10代以下で、児童など若年層の感染が目立っています。

型別ではB型の感染がほとんどで、インフルエンザ患者全体の98％を占めています。



おととしなど、過去には4月まで警報レベルが続いた年もあり、県衛生研究所は引き続き、せっけんを使った丁寧な手洗いやマスクの着用を呼びかけています。

