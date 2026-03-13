ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が１３日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、「同意してくれていると思っていた」と無罪を主張した。斉藤被告の弁護人は「謝罪と示談の交渉をしている」と明かした。次回の裁判は１７日に開かれる。

斉藤被告の弁護人はキスや胸を触るなど性的行為を行ったことは認めたが「（被害女性が）好意を持ってくれていると思っていた」と主張した。「同意していないなら反省すべき点があったと考えている」とし、弁護人を通して被害女性に謝罪と示談を申し込んでいると話した。

一般傍聴席２０席を求め、傍聴希望者２８９人が並んだ。傍聴券の当選倍率は約１４・５倍。数多くの芸能人が証言台に立った４２９号法廷で午前１０時に開廷した。

２４年７月にロケバス内で２０代女性へ性的暴行を加えたとして、同１０月に不同意性交と不同意わいせつの疑いで警視庁に書類送検された。翌年３月に在宅起訴された。書類送検を受けて、吉本興業は斉藤被告との契約を解除。レギュラー番組も全て降板した。現在「ジャングルポケット」は、おたけと太田博久がコンビとして活動している。

◆斉藤 慎二（さいとう・しんじ）１９８２年１０月２６日、千葉・八千代市生まれ。４３歳。八千代松陰高を卒業後、短大、会社員などを経て、２００６年に吉本総合芸能学院（ＮＳＣ）東京校の１２期生として入学し「ジャングルポケット」を結成。主なギャグは「ハァイ！」「ナイスですね〜」。１７年１２月に瀬戸サオリとの結婚を発表し、１９年１１月に第１子となる長男が誕生した。