片栗粉で簡単！もっちり濃厚「ミルクチョコ餅」で幸せおやつタイム

気が向いたらすぐ作れる！簡単ほっこりおやつ

クックパッドでも人気の、片栗粉と牛乳で作るミルク餅。今回はチョコレートやココアパウダーを加える「ミルクチョコ餅」をご紹介します。もっちり濃厚でおいしいです！

鍋で作る、なめらかミルクチョコ餅

レンチンで簡単わらび餅

マグカップでお手軽。ミルクチョコ餅

もっちり濃厚◎幸せなおやつタイムを

片栗粉と牛乳があれば簡単に作れます。お好みのチョコレートやココアパウダーを加えて、冬に食べたいチョコミルク餅の完成です。

鍋でコトコト加熱したり、レンチンで手軽に作ったり、マグカップでさらに簡単に仕上げることもできます。いちごなどのフルーツをトッピングすると、見栄えもよくてとてもおいしそうですね。

なめらかな食感、もちもちの食感など、そのときの気分で選ぶのがおすすめです。皆さんもぜひお試しください。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。