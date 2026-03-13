品川庄司の品川祐が１２日、テレビ朝日系「アメトーーク！」で、レギュラー０の現状を明かし、蛍原徹らを驚かせた。

この日は品川の持ち込み企画「レギュラー番組なし芸人」を放送。品川は「僕は全盛時はレギュラー１２本」だったと明かし、スタジオは「ええ！」と驚きの声が上がった。

それがなぜか「２０１２年に０本になりまして。６年後の１８年にレギュラーがまた１個できた。ここから増えていくと思ったら、２５年にまた０本になった」と説明。「１２が０になったときは、ウワッと思ったけど、１が０はあんまりなんとも思わない」と笑わせた。

なぜ減ったのか。品川は「３０代で嫌われすぎて信頼がない」と自己分析。「粋がっちゃったもんだから。１２本から減っていくとき、態度悪かった。打ち合わせの時ヘッドホンつけてた」といい、蛍原徹は「え？なんで？」。品川は「この打ち合わせいる？みたいなやる気のなさの表れじゃないですか、ヘッドホンって」といい、他にも「あいさつしない。普通だったら『おはようございます』って（スタジオなどに）入るけど、それを無言で」などと振り返っていた。