【西友の最新チラシ】ポテコ102円、ポテチ84円はまとめ買いのチャンス！今週はお得なお菓子＆レトルトに注目《3月19日まで》
スーパーの「西友」は、2026年3月13日から19日までの期間を対象にしたお得なチラシを公開中です。
今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。
ロッテの新商品がお試し価格に
まずは、お菓子のお買い得品をチェック。ロッテの新商品「ラミー春夏仕立て（3本入）」「バッカス春夏仕立て（10粒入）」「洋酒香るショコラノワール（10粒入）」は、お試し価格（各279円）で販売しています。
＜そのほかの商品を一部掲載＞
●不二家 カントリーマアム バニラ＆ココア（18枚入・290円）
●不二家 ホームパイ（38枚入・290円）
●ポテコ うましお味／コンソメ味（102円）
●カルビー ポテトチップス うすしお味／コンソメパンチ（84円）
レトルト商品もお買い得
忙しい日の食事の準備に便利なレトルト食品のお買い得品も見逃せません。
以下は一例です。
●みなさまのお墨付き
キーマカレー／フォン・ブランカレー／サグダールカレー
よりどり2点388円（1点なら204円）
●マ・マー
トマトの果肉たっぷりのミートソース／ナポリタン／ミルクたっぷりのカルボナーラ
各247円
●青の洞窟 Piccolino
クリーミーボロネーゼ／ポルチーニ香るきのこクリーム
各225円
今週もチラシを参考に、西友でのお買い物を楽しんで。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）