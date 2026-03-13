E&Iクリエイション株式会社は、ソニーEマウント用の交換レンズ「SG-image AF 25mm F1.8 Silver Limited」を3月13日（金）に発売した。希望小売価格は2万7,000円。

フォーカスリングのカラーが選択できる通常モデルとは異なり、鏡筒全体にシルバーカラーを採用したモデル。1月に富士フイルムXマウント用が発売済み。

レンズの基本仕様は既存モデルを踏襲。APS-Cサイズのイメージセンサーに対応し、35mm判換算で約37.5mm相当の画角を持つ。

装着イメージ

AF駆動にはSTM（ステッピングモーター）を採用。静粛かつ高速なAFを実現するとしている。

レンズ構成は高屈折率レンズ3枚を含む5群7枚。マルチコーティングにより逆光でのフレアやゴーストを抑制するという。

提供：E&Iクリエイション株式会社

対応撮像画面サイズ：APS-C 焦点距離：25mm（35mm判換算37.5mm） レンズ構成：5群7枚（高屈折率レンズ3枚含む） フォーカス：AF 絞り：F1.8-16 絞り羽根：9枚 最短撮影距離：0.3m フィルター径：52mm 外形寸法：Φ67×33mm 質量：約139g 付属品：レンズキャップ、リアキャップ、レンズフード、レンズフードキャップ