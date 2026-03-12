帯広・十勝エリアがつくる「小さな喜びを感じられる」チーズとは
冷蔵庫にあると、なんだか嬉しい。そんな存在の食べものって、ありますよね。
十勝で出会ったこのチーズは、日常の中でそっと寄り添ってくれる味わい。その名前どおり、ひとくちで“小さな喜び”を感じさせてくれます。
今回は、十勝で丁寧につくられている、やさしい味わいのチーズをご紹介します。「小さな喜び」という名のチーズ 画像：北海道Likers
今回ご紹介するチーズ『プチ・プレジール』（90g 840円）は、フランス語で“小さな喜び”を意味するそうです。小さなチーズの中に、ミルクの旨味がギュッと詰め込まれていて、そのまま食べても、パンにのせて食べても、ワインにもよく合いそうです。
筆者は蒸した野菜と一緒に食べたり、パンケーキの上にブルーベリー、蜂蜜、ヨーグルトと一緒に乗せたり、いろいろなバリエーションで楽しみました。チーズの特徴
見た目はカマンベールタイプに似ていますが、白カビではなく酵母により熟成をします。日本ではあまり紹介されていない、酸凝固タイプ（乳酸発酵主体でミルクを固める方法）のチーズで、乳酸菌由来の風味が楽しめ、口の中でほろりと崩れるような食感が特徴的。2017年よりエゾヤマザクラや日本酒由来の酵母を使用することにより、日本人の味覚に合った味わいに仕上げているそうです。画像：共働学舎新得農場
チーズが作られている『共働学舎新得農場』では、ものづくりは“自然と一体になっている方が、高い質を作り出せる”と考えられています。「かたくなに殺菌や無菌をめざすよりも、微生物によって微生物をコントロールすることの方が自然。命あるものが必要とする最も基本的なことを尊重しながら、機械を主役とするものづくりよりも、微生物をじゃましない、機械に頼らないものづくりです」。
すべての生き物を共振させる“自然の摂理のままの酪農”に取り組まれているそうです。おすすめの食べ方
食べる30分ほど前に室温に戻すと、よりクリーミーに。冷蔵庫でも熟成は進み、皮の下は柔らかくなり、風味は強くなるそう。
若いうちは、小さく刻んでサラダなどにトッピングをしても良く、ベリー系のジャムや蜂蜜との相性もとても良いそうです。詳細情報
プチ・プレジール
販売店舗：共働学舎新得農場のオンラインショップほか
価格：90g 840円
今回ご紹介したチーズは、2024年には『JAPAN CHEESE AWARD 2024 銀賞 最優秀部門賞』も受賞しています。
『プチ・プレジール』（小さな喜び）を、ぜひ味わってみて下さいね！
取材・写真・文／丸井 緑子 写真提供／共働学舎新得農場
※この記事は取材時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。