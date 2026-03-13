13日13時現在の日経平均株価は前日比578.94円（-1.06％）安の5万3874.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は632、値下がりは892、変わらずは63と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は205.9円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が135.57円、東エレク <8035>が119.33円、ファストリ <9983>が26.47円、ファナック <6954>が23.73円と続いている。



プラス寄与度トップはレーザーテク <6920>で、日経平均を18.18円押し上げている。次いで信越化 <4063>が15.88円、三菱商 <8058>が15.14円、コナミＧ <9766>が9.86円、テルモ <4543>が7.75円と続く。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、卸売、石油・石炭、非鉄金属と続く。値下がり上位には輸送用機器、空運、ゴム製品が並んでいる。



※13時0分1秒時点



株探ニュース

