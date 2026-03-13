お笑いコンビ、ナインティナインの岡村隆史（55）が13日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。元雨上がり決死隊の宮迫博之を激怒させたエピソードを語った。

岡村は、今田耕司ら吉本興業の独身芸人たちで構成する「アローン会」元メンバー。自身と今田の距離が近づいたきっかけについて「あれからじゃないですか？助けていただいたというか、雨上がりのM迫さんに僕殺されそうになったことがあって。バーで」と宮迫とのある出来事を振り返った。

今田が「薄毛やったんです、宮迫が」と当時の宮迫を語ると、岡村は「それをイジってたというか、トイレ行く時にバーッと髪の毛触って『すんません』みたいな。『おいやめろや』みたいなのがあった」と話した。大阪時代は、ナイナイ、雨上がりらで結成されたユニット「吉本印天然素材」として活動した間柄で、次第に2人のやりとりが過熱。今田は「昔からの知り合いやから。隆史が言い出したんや、宮迫に。『あんた変わった』みたいな。『天素の時はこうじゃなかった』みたいな。お酒の席やから」と語った。

岡村によると「今田さんも別に僕の悪ノリを止めることもなく飲んではったんですけど、（宮迫が）ゴリラ発動して。バーでテーブルをガン！ガン！ガン！って」と、あるきっかけで宮迫が大暴れ。今田は「それまでの流れと薄毛イジリで岡村が髪の毛をガサッと持って、手すりみたいにして。宮迫の頭をトンとやってトイレ行こうとしたら、ゴリラ発動して」と苦笑した。

バーの中で追いかけっこが始まり、展開は店の外へ。岡村は「追いかけてこられて。そしたら廊下のところでバーッと投げられて。馬乗りになられて。その時の顔、忘れられない。俺殴られると思ったら、その瞬間『殴ったらアカン』と思ったんでしょう、壁の方にグーンってパンチ入れて、穴空いたんです」と宮迫が壁に穴を開けたことに驚いた。

今田が宮迫を落ち着かせることで事なきを得たが「怒りが今田さんの方に行って。号泣しながら『あんたのせいや！』とか言い始めて。あの時僕殺されると思って。でも今田さんは命の恩人やと思って」。さらに「後日現場検証じゃないですけど、何で宮迫はあんなことになったかっていうのを今田さんとかと集まって。『何であんなことなったんやろな』『でも絶対岡村が悪いよな』っていうところから、ご飯会みたいなのが徐々にできていって。そこからアローン会につながる」と騒動がアローン会の結成のきっかけになったことも明かしていた。