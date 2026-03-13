【PlayStation AGE⤴ AGE⤴ LINEUP⤴】 3月13日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、動画「PlayStation AGE⤴ AGE⤴ LINEUP⤴」を3月13日に公開した。

Virtual esports プロジェクト「ぶいすぽっ！」に所属する神成きゅぴさん、および白波らむねさんが歌唱するプロモーション映像が公開された。映像は発売中の新作ならびに今後発売を予定しているPS5用のタイトルを紹介するものとなっており、サウンドクリエイターのtepe氏が作曲を担当し、イラストはPOKImari氏と裕氏の描き下ろしとなる。

3種の映像が用意され、それぞれが個別に歌うものと2人で歌唱するものが公開。合わせてコメントも公開されている。

【特別映像『PlayStation AGE⤴AGE⤴ LINEUP⤴』feat.神成きゅぴ】【特別映像『PlayStation AGE⤴AGE⤴ LINEUP⤴』feat.白波らむね】【特別映像『PlayStation AGE⤴AGE⤴ LINEUP⤴』feat.神成きゅぴ & 白波らむね】神成きゅぴさんコメント

今回のイラスト、マジで最高じゃない!? POKImariさんに可愛くしてもらった歌っててめちゃくちゃ気持ちよかったし、最高の動画になっているから、隅々までじっくり堪能してね！！！！！

きゅぴらむ Playin' なう♪

白波らむねさんコメント

裕さんにイラストをめちゃめちゃ素敵に描いてもらったよ～

頑張ってラップに挑戦したから、たくさん観てね～！

tepe さんコメント

初めまして。作編曲を担当いたしましたtepeです。

お二人の勢いのある素晴らしいラップの魅力を最大限に引き出すため、楽曲も妥協なく、パワフルなサウンドに仕上げました。

ぜひ、これらの魅力的な新作ゲームを指が疲れるまでプレイしていただき、その合間の気分転換やテンションを上げるスパイスとしても、この楽曲を楽しんでいただけますと嬉しいです。

POKImari さんコメント

PlayStationは人生と共にずっとあったので、今回携われることが出来てとても嬉しく思っています。

しかもGALも好きなのにどうしましょう……。AGE⤴AGE⤴なLINEUPでとても楽しみです……！

裕さんコメント

PlayStationは普段から遊んでいるので、今回制作に参加させていただき、とても嬉しく思っています！ 明るく元気でAGE⤴AGE⤴ならむねちゃんを描かせていただきました。 是非ご覧いただけ

ますと幸いです。