週末の街歩きや平日のカフェでのリモートワーク、たまの休日には1日かけてのんびり日帰り旅行……。そんなさまざまなシーンになじむバッグを、1つだけ持ちたいと思っていました。

カジュアルすぎず、かといって堅苦しくもない。荷物はしっかり入るけれど、見た目はコンパクト。そんなわがままな理想を叶えてくれたのが、WOODYBELLYの「帆布ショルダーバッグ」です。

手に取った瞬間にわかる、帆布の質感

全体のシルエットはコンパクトで、主張しすぎないシンプルなデザイン。WOODYBELLYのレザータグがワンポイントになっていて、カジュアルすぎない大人の雰囲気を醸し出しています。通勤のジャケットスタイルにも、休日のTシャツにも合わせやすい仕上がりです。

このバッグに触れて最初に感じるのは、帆布の手触りの良さです。しっかりとした厚みとハリがありながら、洗い加工によって硬すぎない風合い。新品のキャンバス生地にありがちなゴワゴワ感はなく、最初から手になじむ柔らかさがあります。

やや白みがかった淡い色味は、天然素材ならではのニュアンス。使い込むほどに色が変化して、自分だけの風合いが出てくるんじゃないでしょうか。

重量は約550g（ショルダーベルト込み）で、本体のみなら約420g。毎日の通勤や買い物で持ち歩いても、肩への負担を感じにくいと思います。

11ポケット、多すぎて迷わない？

「11個もポケットがあったら、逆にどこに何を入れたか忘れそう」最初はそう思いました。でも実際に使ってみると、そんな心配は不要でした。

財布、スマホ、鍵、モバイルバッテリー、充電コード、ペン、ICカード、折りたたみ傘、ペットボトル、ティッシュ……。

普段持ち歩くモノを一式入れてみましたが、ポケットの配置が「前面・メイン・背面」と物理的に分かれているので、身体の感覚で場所を覚えられます。さらに、ポケットごとに形状が異なるのもポイント。2日も使えば、何も考えずに手が正しいポケットへ伸びるようになります。

そして、とくにメッシュポケットが便利です。中身が透けて見えるので、鍵やイヤホンなどなくしやすい小物を入れておけば、視線を落とすだけで確認OK。バッグの底を手でかき回してモノを探す手間がなくなります。

ファスナーが大きく開く設計なので視認性が高く、中身をひと目で確認できる点もいいんです。

コンパクトなのに、しっかり入る

横20.5× 高さ21× マチ10cm。数字だけ見ると、それほど大きなバッグには思えません。ところが、2層目のメイン収納部を開けてみると、奥行きがしっかりあります。公式によれば500mlペットボトルが3本入る大容量で、折りたたみ傘も長さ22cmまでなら縦に収納できる設計です。

実際に500mlペットボトルと折りたたみ傘を同時に入れてみても、余裕で収まりました。まだスペースに余裕があるので、薄手のひざ掛けや文庫本を追加で入れられそうです。

メイン収納部にはあえて内ポケットが設けられていません。最初は「ちょっと不親切かな？」と思ったのですが、使ってみると大きなモノを出し入れするときに布が引っかからないのが快適。旅行中にガイドブックやお土産をサッと放り込みたいときには、このシンプルさが効いてきそうです。

外見のコンパクトさと中身の容量とのギャップ。ここがこのバッグのおもしろいところだと思います。

空っぽでも自立する安心設計

収納力があっても、荷物を出したらくたっとへたるバッグは少なくありません。このバッグはどうかというと、モノが入っていない状態でもしっかり自立します。

これ、地味だけどかなりうれしい。カフェのテーブルに置いたとき、バッグがだらしなく倒れないので、見た目にもスマートです。型崩れしにくさの理由は、内部に仕込まれたクッション芯材。軽量性を損なわずに構造を支えるバランスは、18年以上バッグをつくり続けてきた専門ブランドならではだと感じます。

一方、荷物をたっぷり入れた状態でも、シルエットが大きく崩れることはありませんでした。3層構造で荷物が層ごとに分散されるのも効いているのだと思います。

「改良版」で加わった、便利なディテール

今回の改良版で追加された持ち手。これが使ってみると、かなり便利でした。サッとバッグの持ち手を掴んでピックアップ。

ショルダーバッグは肩に掛けるのが基本ですが、ちょっとした移動では持ち手があるだけで所作がスマートになります。トイレや飲食店でフックに掛けて一時保管できるのも、意外と重宝する場面です。

そのほかの特長もまとめておきます。

・ダブルファスナー：左右どちらからでも開閉でき、利き手を問わない ・ショルダーベルト：幅38mmで安定感があり、約72〜130cmまで調節可能 ・4色展開：チャコールブラック、グレイ、サンドベージュ、オリーブカーキ

身長や服装に合わせてベルトの位置を調節できるので、男女問わず使いやすい設計です。

大きすぎず、小さすぎない。軽いのに、頼りない感じがしない。ポケットが多いのに、迷わない。カジュアルなのに、安っぽく見えない。「ちょうどいい」をしっかり形にしているのが、このバッグの魅力だと思います。

旅行のサブバッグとして、あるいはちょっとした外出のメインバッグとして。「コレ1つ」で出かけられる守備範囲の広さは、使ってみると実感できるはずです。

WOODYBELLYの帆布ショルダーバッグは、現在machi-yaにて先行販売中。先行販売ならではのお得な支援枠は数量限定なので、気になる方はお早めにチェックしてみてください。

