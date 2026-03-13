イタリア代表のパスカンティーノがメキシコ戦で3HR

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベスト8が出揃った。世界を驚かせたのは1次ランドのプールBを1位通過したイタリア代表だった。なかでもメキシコ戦でWBC史上初の1試合3本塁打を放ったビニー・パスカンティーノ内野手が披露したパフォーマンスが注目されている。

1次ラウンドの3試合目まで無安打だったパスカンティーノだったが、メキシコ戦でお目覚めの3発。ベンチに戻ると、チームが用意しているエスプレッソマシーンで抽出したコーヒーを美味しそうに一気飲みしている。

イタリア代表といえば、2023年大会でもベスト8入り。その際にベンチに置かれたエスプレッソマシーンが話題となっており、今大会も本塁打の“儀式”は継続されている。

この様子を「パーソル パ・リーグTV」が公式YouTubeで「パスカンティーノ『誰も寝てはならぬ……目の覚めるようなアーチ3連発でエスプレッソを飲み干せッ!!』のタイトルで公開。ファンは「イタリアのノリ」「イタリアにはこんな人がいるのか〜」「面白すぎる」「これはカフェイン過剰摂取」「エスプレッソをキメてる」「ジャパンもベンチに濃い抹茶用意しといたほうがいいか」「エスプレ打線」「お国柄が現れて面白い」「たくさん飲めてよかったね」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）