Âç¿Í¤Ï¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤É¤¦Àü¤¯¡©¡Ústudio CLIP¡Û40Âå¤ª¤·¤ã¤ìÅ¹°÷¤µ¤ó¤Î¡Ö¥·¥ã¥ì¸«¤¨¥³ー¥Ç¡×
º£¥·ー¥º¥ó¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¿Íµ¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥³ー¥Ç¤¬¥ï¥ó¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤È¤¤¤¦Âç¿Í½÷À¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥³ー¥ÇÁÈ¤ß¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ústudio CLIP¡Ê¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ë¡Û¤Î40ÂåÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥·¥ã¥ì¸«¤¨¥³ー¥Ç¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ´Å¿É¤Ë
¡Ústudio CLIP¡Û¡Ö¥Ð¥®ー´Å¿¥¤ê¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡×\5,790¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿þ¤Ë¤«¤±¤Æ´Ë¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¥Ð¥®ー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥³ー¥Ç¤Ëº£¤Ã¤Ý¤µ¤È¤³¤Ê¤ì´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥®¥ã¥¶ー¤ä¥Ú¥×¥é¥à¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬²Ã¤ï¤êÀäÌ¯¤Ê´Å¿ÉMIX¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Î¥Èー¥ó¥«¥éー¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¡¢¾åÉÊ¤µ¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥Ô¤È½Å¤ÍÃå¤·¤Æ¥Þ¥ó¥Í¥ê¤òÂÇÇË
¥³ー¥Ç¤¬¥ï¥ó¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡£2026Ç¯½Õ²Æ¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î¥Ö¥ëー¥¸ー¥ó¥º¤òÅêÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢Á¯ÅÙ¹â¤á¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤ò¹ø´¬¤¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¤Ë¡£¥Õ¥ê¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿´Å¤á¤Î¥ï¥ó¥Ô¤â¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ê¤éÂç¿Í¤â¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M