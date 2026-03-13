会場付近に人だかり・・・なんと、あの有名アーティストのライブ会場が！

伊勢湾沿いにあるAichi Sky Expoでは、色々なイベントが開催されています。

会場に向かう途中に人だかりができていたのでふと目をやると、なんと！「ちゃんみな」さんのライブ待ちでした！早くもすごい活気です！！

会場には、ニャンだけじゃなくワンも！

広い会場に入るとさっそく沢山のねこちゃんたちとご対面。かと思いきや、、、わんちゃんたちもしっかりいらっしゃいました！

バギーに乗せられリラックスしたご様子でした。そう、イベント開催日は猫の日ではあるものの、このイベントは「“わんにゃん”ドーム」なのです！

室内ではありますが、海沿いの会場ということもあり、ときおり吹き抜ける潮風が心地よく、絶好の“わんにゃん日和”です。

さっそく目に入ってきたのは、あの注目成分が入ったサプリメント！

みなさん「NMN」をご存じですか？正式名称は「ニコチンアミドモノヌクレオチド」。

なんとも長いお名前になりますが、人向けに注目されているサプリのようです。そんな「NMN」のペット用が出ていたなんて、、、驚きました。

ブースの看板には、健康長寿をサポートと記載されていましたが、詳しい効果について興味のある方はぜひ検索されてみてください。

人の流行りはペットの流行りの時代になったものですね。

フォトコンテストも開催！

さらに会場を歩いてみると突如として現れたのが、わんちゃんとねこちゃんの写真が敷き詰められた壁。バンダナをまいたわんちゃんや、ひまわり畑の中にいるねこちゃんなど、どれも可愛らしい写真ばかり。

そう、フォトコンテストが開催されていたのです！

ねこちゃん部門の栄えあるグランプリは・・・

愛知県岡崎市の「つむぎちゃん」だったようです。気持ちよさそうに寝転ぶ姿が、とっても癒されますね！

生きた善玉菌が入ったビオフェルミンのペットバージョン！！

出口付近までくると、最後にひときわ賑わっているブースに出会いました。大正製薬の「わんビオフェルミンS」、「にゃんビオフェルミンS」のブースです。

フォトブースにはテレビ局のカメラも来ていて、わんちゃんもバッチリと記念撮影。サンプル品も配っていたので、しっかりとゲットしました！

エサにふりかけたり、水に溶かせる粉タイプなので手軽にペットに与えられるそうです。腸内フローラを整える生きた善玉菌が入っているそうなので、ぜひ試してみたいと思います！！

会場を沢山あるいた後はキッチンカーでランチ

会場の近くにはキッチンカーが沢山きていました。

たこ焼きに焼きそば、ハンバーガーなど色々とありましたが、沢山歩いておなかが空いたので、今回はガッツリとステーキ丼をチョイス！お肉がジューシーでごはんが進みました。

たくさんのわんちゃん、ねこちゃんに囲まれて、おいしいごはんも食べてと幸せな「猫の日」となりました。また開催されるときは伺ってみたいと思います！