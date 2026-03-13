２月２２日はにゃん・にゃん・にゃんの「猫の日」。Aichi Sky Expoで開催された「わんにゃんドーム2026」に行ってきました！
会場付近に人だかり・・・なんと、あの有名アーティストのライブ会場が！
伊勢湾沿いにあるAichi Sky Expoでは、色々なイベントが開催されています。
会場に向かう途中に人だかりができていたのでふと目をやると、なんと！「ちゃんみな」さんのライブ待ちでした！早くもすごい活気です！！
会場には、ニャンだけじゃなくワンも！
広い会場に入るとさっそく沢山のねこちゃんたちとご対面。かと思いきや、、、わんちゃんたちもしっかりいらっしゃいました！
バギーに乗せられリラックスしたご様子でした。そう、イベント開催日は猫の日ではあるものの、このイベントは「“わんにゃん”ドーム」なのです！
室内ではありますが、海沿いの会場ということもあり、ときおり吹き抜ける潮風が心地よく、絶好の“わんにゃん日和”です。
さっそく目に入ってきたのは、あの注目成分が入ったサプリメント！
みなさん「NMN」をご存じですか？正式名称は「ニコチンアミドモノヌクレオチド」。
なんとも長いお名前になりますが、人向けに注目されているサプリのようです。そんな「NMN」のペット用が出ていたなんて、、、驚きました。
ブースの看板には、健康長寿をサポートと記載されていましたが、詳しい効果について興味のある方はぜひ検索されてみてください。
人の流行りはペットの流行りの時代になったものですね。
フォトコンテストも開催！
さらに会場を歩いてみると突如として現れたのが、わんちゃんとねこちゃんの写真が敷き詰められた壁。バンダナをまいたわんちゃんや、ひまわり畑の中にいるねこちゃんなど、どれも可愛らしい写真ばかり。
そう、フォトコンテストが開催されていたのです！
ねこちゃん部門の栄えあるグランプリは・・・
愛知県岡崎市の「つむぎちゃん」だったようです。気持ちよさそうに寝転ぶ姿が、とっても癒されますね！
生きた善玉菌が入ったビオフェルミンのペットバージョン！！
出口付近までくると、最後にひときわ賑わっているブースに出会いました。大正製薬の「わんビオフェルミンS」、「にゃんビオフェルミンS」のブースです。
フォトブースにはテレビ局のカメラも来ていて、わんちゃんもバッチリと記念撮影。サンプル品も配っていたので、しっかりとゲットしました！
エサにふりかけたり、水に溶かせる粉タイプなので手軽にペットに与えられるそうです。腸内フローラを整える生きた善玉菌が入っているそうなので、ぜひ試してみたいと思います！！
会場を沢山あるいた後はキッチンカーでランチ
会場の近くにはキッチンカーが沢山きていました。
たこ焼きに焼きそば、ハンバーガーなど色々とありましたが、沢山歩いておなかが空いたので、今回はガッツリとステーキ丼をチョイス！お肉がジューシーでごはんが進みました。
たくさんのわんちゃん、ねこちゃんに囲まれて、おいしいごはんも食べてと幸せな「猫の日」となりました。また開催されるときは伺ってみたいと思います！