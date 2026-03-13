犬が嬉しいときに振るしっぽ。



【写真】あまりの速さで尻尾の残像がすごい！

その動きが激しすぎて、もはや「プロペラ」のようになってしまうチワワがSNSで大きな注目を集めている。



話題となっているのは、Xにチワワとの暮らしを投稿するなかさん（@nakkkkkan）のペットのいずも丸くん。



特定の条件が揃ったとき、お尻を高く突き上げ、しっぽを円を描くように猛烈な速さでグルグルと回転させる独特の仕草を見せるいずも丸くん。そのあまりの回転速度にSNSでは「離陸するのでは？」と驚きの声が殺到。投稿は3.4万いいねを集めた。この“しっぽプロペラ化”の秘密について、なかさんに詳しく話を聞いた。



――お尻を撫でてほしいときにする仕草ですか？



なか：もともと遊んでほしいときなど、お尻を突き上げるプレイバウの姿勢をよくとる子なんです。その状態でお尻を撫で始めると、ぐにゃ～と気持ちよさそうにしてくれていたのですが、いつの間にか尻尾をプロペラのように回すようになりました。



普段甘えたいときはお腹を見せたり顔をペロペロ舐めてきたりするので、この動きは別格ですね。気分が最高のときに見せてくれる特別なサインなんだと思います。



――回転の速さに特徴はありますか。



なか：とにかく興奮しているときにプロペラ化します。もともと嬉しいときのしっぽの振り方が、「取れちゃうんじゃないか！？」と思うほど異常に速くなるんですよ！



――いずも丸くんが特に喜ぶ撫で方はありますか？



なか：いきなりお尻からいくのではなく、撫で始めは首の後ろからにするのがコツです（笑）。そのあとでお尻を撫でると、めちゃくちゃ喜んでプロペラが始まります。



今や、ご飯の前や、私たちが帰宅したときなど、いずも丸のテンションが高くなったときのルーティンになっています！



◇ ◇



SNSでは「飛び立つ？！」「タケコプター並みに回ってる」「夏なら扇風機になりそう」「あまりに誘惑的で我慢できない」などのコメントが寄せられた。さらに回転速度が増し、ドローンのように飛び立ってしまわないよう、飼い主さんは注意が必要だ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）