アイドルグループ・℃―uteの元メンバーで、歌手、女優、モデルとしても活躍する鈴木愛理が、11日に更新した自身のインスタグラムで「イメチェン」の変遷を紹介した。



【写真】スクロールするほど長くなる髪 でもスタイルに目がいっちゃう めちゃ足長～い

「スクロールしていくと髪の毛ロング期に向かっていきます」と書き出し、髪の長さが分かる姿を大量投稿した鈴木。「人生の中で、あまりイメチェン(死語？笑)しない私が 長さだけとはいえどもこんなに短スパンで髪を切っていくのは珍しいのです。というか、並べると前髪ひとつ、長さひとつでとてつもなく印象変わるわ、、、」と自身でも変化を振り返った。



肩がのぞく赤のトップスで首をかしげるショットは短めの髪。そこからスクロールしていくと、最後はロングヘアに到達する。昨年12月18日の投稿では背中の真ん中付近まで伸びたポニテ姿を披露しており、当時と比べると、かなりのバッサリ感。「短スパン」と記しているのもナットクと言える。



ファンからは「髪型変化すごい」「どの髪型の愛理ちゃんも可愛い」「ボブもロングも可愛い」「髪色もいつか金髪とかピンクとか待ってます」と髪に関するコメントだけでなく、鈴木の「イメチェン(死語？笑)」へのリアクションも。「イメチェンって死語なんですか？」「わたしめっちゃ使ってる」など多くの反応が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）