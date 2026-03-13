ベネズエラ代表が１２日（日本時間１３日）、試合会場のローンデポパークで日本との準々決勝（同１５日）へ向けて公式練習を行った。

同代表の一塁コーチは２０２０年に巨人でプレーしたヘラルド・パーラ（３８）。出塁した際のサメダンスで人気だったが、負傷もあり１シーズンで退団。ナショナルズでメジャーに復帰し、２４年からナ軍一塁コーチを務めている。

かつて同僚だった菅野智之（ロッキーズ）、岡本和真（ブルージェイズ）と大舞台の準々決勝で再会することになったパーラは「日本でプレーしていた時、私は彼らみんなを知っており、とても良い時間を過ごした。（日本戦では）我々は懸命にプレーしたい」。キーマンを問われると「それは大谷だ」と即答した後に「大谷と山本だ。いや、全員だな」と続けた。

１次ラウンド最終戦でドミニカ共和国に敗れたものの、Ｄ組２位で突破したナインについて「塁上でのスピードがあり、守備が良く、パワーがあり、すべてを兼ね備えているし、試合ごとに良くなっている」と自賛。「昨日のドミニカ共和国戦は素晴らしい試合のひとつだった。美しい試合だった。これが今、我々が日本戦に向けて集中したい手本（のような試合）だ。必要なのは、ただ集中して懸命にプレーし、イニングごとに戦うことだけだ」と一丸となっての侍討ちを誓っていた。