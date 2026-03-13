韓国代表のリュ・ジヒョン監督が１２日（日本時間１３日）、１３日（同１４日）に行われる第６回ＷＢＣ準々決勝・ドミニカ共和国戦（米フロリダ州マイアミ、ローンデポ・パーク）を前に記者会見に臨み、第２回同大会の２００９年以来１７年ぶりとなる準決勝進出について意気込みを語った。

「世界トップクラスの選手たちが揃っている。多くのスーパースターがいる」と評したドミニカを相手に、指揮官がマウンドを託すのは、３８歳のベテラン、リュ・ヒョンジン（ハンファ）だ。１３年から１０シーズンにわたってメジャーで活躍し、通算７８勝４８敗、防御率３・２７の左腕。母国に復帰してハンファに再入団後も、宝刀チェンジアップを武器に存在感を発揮している。リュ監督は元大リーガーを先発投手に指名した理由として「われわれが最も信頼できる切り札」と説明した。

前日１１日（同１２日）の当地での１次ラウンドＤ組、ベネズエラードミニカ共和国の戦いは、対戦チームが勝敗によって決まるということで、当初「１０人ぐらいで見に行こうとしていた」予定だったが、結局は選手コーチ含め２０人ほどの集団で観戦したという。Ｃ組での戦いを終え日本からマイアミに移動し、到着した日の試合だっただけに、「長距離移動の後ですので、十分な休養が必要。そんな中でも、選手たちが自らすすんでスタジアムに足を運び、観戦する姿勢には感銘を受けた」と話した。

相手マウンドには、昨季フィリーズで１３勝を挙げた左腕Ｃ・サンチェスが上がる。指揮官は「言うまでもなく、世界クラスの選手。戦略的な部分でも非常に優れている。だからこそ我々は入念な準備をし、打席でもしっかり対応しなければならない」とした。そして「チェンジアップがたくさんくれば、我々はより拮抗した試合運びが可能になる」と、サンチェスの魔球攻略に自信を見せた。