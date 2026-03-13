◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級７位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国、帝拳＝が１３日、横浜市内で行われた試合前会見に出席し、同級７位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝との５度目の防衛戦に向け「状態はとても良い。常にリミットに近い体重を維持しているので減量も苦ではない。いつでも試合ができる体に仕上がり、整っている」と意気込んだ。

オラスクアガと飯村は当初、昨年１２月１７日に対戦する予定だったが、飯村が肋骨を負傷したため辞退。オラスクアガは代役挑戦者となった桑原拓（大橋）を４回ＴＫＯで下し、４度目の防衛に成功した。飯村の印象は「今も笑顔が見えるし、とてもナイスガイなんだろうなと。彼、彼のチームをリスペクトしている。もちろんリングの中では、真の戦いを繰り広げる。戦ったあとはリスペクトの気持ちを持って接したい」と語った。

トレーナーを務めるルディ・エルナンデス氏は「自分たちが組み立てたもの、練習してきたものをしっかり出す。きちんと遂行することが大事」と強調した。

オラスクアガは３日の公開練習で「これから偉大な選手になるためにベルトを保持して戦い続ける」とビッグマッチに意欲。２３年４月に９回ＴＫＯ負けを喫した元世界２階級制覇王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）へのリベンジや、４団体統一、スーパーフライ級転向も視野に入れていることを明かしていた。

戦績はオラスクアガが１１勝（８ＫＯ）１敗、飯村が９勝（２ＫＯ）１敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。