◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸 ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級７位・飯村樹輝弥 ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉 ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界バンタム級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝が１３日、横浜市内のホテルで元世界５階級制覇王者の同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝とのＷＢＡ世界同級挑戦者決定戦へ向けた公式会見に臨み、「非常にいいコンディションが作れている。ドネア選手も非常にコンディションが良さそうなので、楽しみな気持ちが増した」と話した。

ノンタイトル戦ながら、トリプル世界戦を差し置いてメインイベントに抜てきされた。「メインの試合になるが、感謝の気持ちを持っていいボクシングをして、世界挑戦できるということをしっかりアピールしたいと思っています」と意気込み、世界５階級制覇を達成したドネアの左フックについて「一発もらうとやばいなと思っている。パンチ力だけでなく、タイミングにも気をつけて試合を進めていきたい」と警戒した。

元ＷＢＣ世界スーパーライト級王者の帝拳ジム・浜田剛史代表（６５）は、勝利へのカギを「今回は攻めること、ドネア選手の左フックを気をつけること。その２点です」と挙げた。

勝てば、ＷＢＡ王者への挑戦権を得る。現在のＷＢＡ正規王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝とは、２０２３年８月に対戦。デビュー４戦目で当時の日本王者・堤に挑戦したが、０―３の判定で敗れた。増田にとってはプロキャリア唯一の黒星だ。堤はＷＢＡ休養王者アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝との団体内王座統一戦を義務づけられているが、堤への挑戦が実現すれば世界王座とリベンジを懸けた一戦になる。

戦績は増田が９勝（８ＫＯ）１敗、ドネアが４３勝（２８ＫＯ）９敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。

◆増田 陸（ますだ・りく）１９９７年９月２３日、広島市生まれ。中学でボクシングを始める。広陵高、立大を経て、２１年２月にＢ級プロテスト合格。アマチュア戦績は５２勝１４敗。２２年７月にプロデビュー。２３年８月、日本バンタム級タイトルマッチで王者・堤聖也（角海老宝石）に判定負け。２４年７月、日本同級王者・富施郁哉（ワタナベ）に挑戦し、４回ＫＯ勝ちで王座を獲得（２度防衛）。身長１６８センチの左ボクサーファイター。