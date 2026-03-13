ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表「侍ジャパン」は１２日（日本時間１３日）、１４日の準々決勝、ベネズエラ戦に向けてローンデポ・パークで公式練習を行った。練習後には大谷翔平選手が記者会見に応じた。

前日のベネズエラのチーム練習で、打撃コーチを務める元三冠王レジェンドのミゲル・カブレラ氏が「（大谷は）４打席連続で歩かせる。彼には打たせない」と発言したことについて質問が。大谷は「東京の家にカブレラ選手のサイン（入り）バットがあるんですけど、触って力はつけてきたので、その力を存分に発揮したいなと。打てなかったらご利益はなかったと」と表情を緩めて笑顔を見せ、「そのぐらいの気持ちで頑張りたいなと思ってます」と続けた。

ＴＢＳ「ひるおび」では、ＭＣの恵俊彰が「東京の家、って、東京に家あるんですね、大谷さん」と別の視点に興味津々。元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏は「ま、でもいろんな所に（家が）あるんじゃないですかね。本来はＬＡに住んでるし、キャンプ地にいけばキャンプ地の家もある、そういったメジャーリーガー多いですから」と解説していた。