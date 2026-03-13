100均でなんとなく買ってみたけど…大当たり！「快適さが段違い！」「めちゃでか…！」

パソコン作業でマウスを使っていると、マウスパッドが小さくて動きが制限されることも。何度もマウスを持ち上げ直すのが地味にストレス…という人は、ダイソーの大きめサイズのマウスパッドがおすすめです。大きく動かしてもパッドからはみ出しにくく、裏面はすべり止め仕様なので、操作中にズレにくいのもポイントです♪

商品情報

商品名：ゲーミングマウスパッド

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：34cm×28cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480834702

マウス操作がのびのびできるビッグサイズ！ダイソーの『ゲーミングマウスパッド』

パソコン作業をするとき、タッチパッドよりもマウス派という人も多いですよね。デスクワークだと、細かい操作や長時間の作業でマウスの方が使いやすいと感じることもあります。

そんなマウス派の人に向けて紹介したいのが、ダイソーの電気小物売り場で見つけた『ゲーミングマウスパッド』。価格は220円（税込）。

ゲーミング用として販売されている商品ですが、筆者はゲーム用途ではなく、サイズが大きくて使いやすそうだと思い、購入しました。

デスクに広げてみると、想像以上のビッグサイズ！約34cm×28cmもあります。会社から貸与されているノートパソコン（レッツノート）よりも大きいくらいのサイズ感です。

裏面は全面ゴムのすべり止め仕様。デスクに置くとしっかり固定されるため、マウス操作で動かしてもズレにくいのが特徴です。

マウスを大きく動かしてもズレない！広い操作スペースで作業が快適！

マウスパッドとしてはかなりゆとりのあるサイズで、操作スペースをしっかり確保できます。マウスを大きく動かしてもパッドからはみ出しにくいので、作業中に持ち上げ直す回数が減って快適です。

マウスを大きく動かしたときでも、パッドがズレることはありませんでした。作業中のストレスが減って、快適に作業を進められます。

厚さは約1.5mmと、比較的薄めの設計。沈み込みが少ないため、マウスを滑らせたときの動きが軽く感じられます。マウスを動かしたときの引っかかりもなく、スムーズに操作できました。

薄めとはいえ硬すぎるわけではなく、触るともっちりしたやわらかさがあります。手を置いたときにクッション感があり、長時間の作業でも手が痛くなりにくい印象です。

ゲーム用途だけでなく、普段のパソコン作業用としても取り入れやすいと感じます。マウス操作が多い人や、広めのマウスパッドを探している人におすすめです。

使わないときは、くるくると丸めればコンパクトに。持ち運びにも便利です。

今回は、ダイソーの『ゲーミングマウスパッド』をご紹介しました。黒一色のシンプルなデザインで、デスク周りにもなじみやすく、オフィスでも使いやすいのも嬉しいポイント。価格も220円と手頃です。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。