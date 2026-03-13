1万4000kmをノンストップで

フランスのダッソー・アビエーションが2026年3月10日、新型ビジネスジェット「ファルコン10X」を完成披露（ロールアウト）しました。同社はこの機体を「社史上、最も野心的なビジネス ジェット機」と紹介しています。どういった機体なのでしょうか。

【写真】えっ…これが「ビジネス機初の翼を備えた新型機」驚愕の全貌です

「ファルコン10X」は最高速度マッハ0.925で音速の壁に近い速度で巡航し、航続距離は7500海里（約1万3890km）。ニューヨーク〜上海、ロサンゼルス〜シドニー、北京〜パリなどをノンストップで飛行できるといいます。特徴は、ビジネス機としては初という全複合材製翼の採用で、空力効率の向上や軽量化が図られているといいます。

同社は「ファルコン10X」の客室を「専用ビジネス ジェット機としてこれまでに設計された中で最大かつ最も快適で、最も多用途」と紹介します。客室の高さは2.03m、幅が2.77m。ともに、業界内屈指のスペースをもつほか、窓も、従来機「ファルコン 8X」の胴体よりも約50％大きい特大のものを備えます。

「ファルコン10X」は今後、飛行試験が展開される予定としています。