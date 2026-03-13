Appleは、ゲームサブスクリプションサービス「Apple Arcade」に追加される新ラインアップを発表した。4月2日から、「ベストiPadゲーム」に選ばれた「DREDGE+」など計3タイトルが配信される。

「DREDGE+」は、霧に包まれた島々を航海し、海底の宝物や水中の謎を解き明かしていく、釣りアドベンチャーゲーム。リリース済みの追加コンテンツ「The Pale Reach」「The Iron Rig」「Blackstone Key」やカスタムロッドが含まれた完全版をプレイできる。

また、箱を開封し新居に配置していくゲーム「Unpacking+」も配信される。パズル要素と部屋の飾り付け要素をあわせもち、無心で遊べるパズルゲームとのこと。2023年にApp Store Awardsの「カルチャーインパクト」賞を受賞している。

さらに、絵本で有名な「はらぺこあおむし」を題材にしたゲーム「わたしのはらぺこあおむし+」も追加される。ペットのあおむしを育て、美しい蝶に変身させる育成ゲームで、世代をこえて家族で楽しめるという。

このほか、既存タイトルもアップデートされる。19日には、「Disney SpellStruck」に「スター・ウォーズ エピソード5／帝国の逆襲」からインスピレーションを得た「アドベンチャーモード」マップが追加される。4月9日には、「ぷよぷよパズルポップ」にぷよが戦う新モード「ぷよぷよガーデン」が加わる。

Apple Arcadeは、Apple製デバイスで広告やゲーム内課金のないゲームが遊べるゲームサブスクリプションサービス。月額900円でプレイでき、ファミリー共有にも対応している。