¡ÚÂîµå¡ÛÂçÆ£º»·î¤¬8¶¯Æþ¤ê¡¡ÂæÏÑ¤ÎÅ¢×ÞÀÅ¤ò3-1¤Ç²¼¤¹¡¡Á°¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÀ¤³¦2°Ì¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê¤ò·âÇË¡ÒWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º½Å·Ä¡Ó
¡þÂîµå WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ½Å·Ä(10Æü¡Á15Æü¡¢Ãæ¹ñ)
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯13°Ì¤ÎÂçÆ£º»·îÁª¼ê¤¬Æ±18°Ì¤ÎÅ¢×ÞÀÅÁª¼ê(ÂæÏÑ)¤òÇË¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÆ£Áª¼ê¤Ï½éÀï¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤Î²¦ÒØ碰Áª¼ê(Ãæ¹ñ)¤Ë²÷¾¡¡£°µ´¬¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎT¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÂæÏÑ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£ÂçÆ£Áª¼ê¤Ï²áµî2¾¡1ÇÔ¤Ç¡¢2ÅÙ¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ç¤¹¡£
Âè1¥²¡¼¥à¤Ï½ªÈ×¤ËÏ¢Â³¼ºÅÀ¤·¡¢9-11¤ÈÀÜÀï¤ÇÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤¯¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤Ë5Ï¢Â³¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¼è¡£¥ß¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯11-3¤ÎÂçº¹¤ÇÃ¥¤¤¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
Âè3¥²¡¼¥à¤â¤¤¤¤Ê¤ê¥í¥ó¥°¥µ¡¼¥Ö¤ÇÁê¼ê¤òÊø¤¹¤Ê¤É¡¢½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÅ¸³«¡£Áê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥ÉÂ¦¤ò¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¹¶¤á¤Æ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ´¤ëÁê¼ê¤Ë¤¸¤ï¤ê¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¡¢10-10¤ÎÆ±ÅÀ¤Ø¡£¤½¤Î¸å2ÅÙ¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢Áê¼ê¤â2ÅÙ¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤òËÉ¤°¤Ê¤É¡¢ÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â14-14¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë¤«¤«¤ê¡¢16-14¤ÇÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè4¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò»ÈÍÑ¡£¸å¤¬¤Ê¤¤Å¢×ÞÀÅÁª¼ê¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶·â¤ËÂçÆ£Áª¼ê¤Ï¡¢²¼¤²¤é¤ì¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼º¤¦Å¸³«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â8-8¤«¤éÁê¼ê¤Î¹¶·â¤ÎÏ¢Â³¤ò·ø¤¤¼é¤ê¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢3-1(9-11¡¢11-3¡¢16-14¡¢11-9)¤Ç¾¡Íø¡£8¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢ÂçÆ£Áª¼ê¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¤«¤é¶ì¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1¥²¡¼¥à¼è¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡£1»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯7°Ì¤ÎÄÄ熠Áª¼ê(Ãæ¹ñ)¤«Æ±27°Ì¤Î¥»¡¼¥ÁÁª¼ê(¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢)¤Î¾¡¼Ô¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£