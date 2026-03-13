ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判（伊藤ゆう子裁判長）が１３日、東京地裁で開かれ、「同意してくれていると思っていた」と無罪を主張。検察側は被害女性が「やめてください」と両手で押しのけたといい、意見が対立した。

検察側は冒頭陳述で斉藤被告がロケバス内で被害女性に向かって「ホントかわいいね。肌キレイだね」「彼氏いるの？ かわいいね」と話しかけ、キスや胸を触ったと指摘した。被害女性はインフルエンサー活動もしていた会社員。依頼を受けてテレビ出演に参加し、斉藤被告とはこの日が初対面だった。被害を受けた直後に交際相手や実母にＬＩＮＥで相談し、心療内科を受診。５日後に被害届を提出したと述べた。

一方、斉藤被告の弁護人は「この裁判で斉藤さんに言い渡されるべきは無罪です」と主張。性的行為があったことは認めながら、頬や頭を押さえていないといい「不同意はない」とした。

一般傍聴席２０席を求め、傍聴希望者２８９人が並んだ。傍聴券の当選倍率は約１４・５倍。数多くの芸能人が証言台に立った４２９号法廷で午前１０時に開廷した。次回の裁判は１７日。

２４年７月にロケバス内で２０代女性へ性的暴行を加えたとして、同１０月に不同意性交と不同意わいせつの疑いで警視庁に書類送検。翌年３月に在宅起訴された。書類送検を受けて、吉本興業は斉藤被告との契約を解除。レギュラー番組も全て降板した。現在「ジャングルポケット」は、おたけと太田博久がコンビとして活動している。

斉藤被告は１７年１２月に瀬戸サオリと結婚し、６歳の長男がいる。２３年には写真週刊誌「フライデー」に２度にわたって不倫疑惑を報じられている。

◆斉藤 慎二（さいとう・しんじ）１９８２年１０月２６日、千葉・八千代市生まれ。４３歳。八千代松陰高を卒業後、短大、会社員などを経て、２００６年に吉本総合芸能学院（ＮＳＣ）東京校の１２期生として入学し「ジャングルポケット」を結成。主なギャグは「ハァイ！」「ナイスですね〜」。１７年１２月に瀬戸サオリとの結婚を発表し、１９年１１月に第１子となる長男が誕生した。