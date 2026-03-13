レストラン「ノーマ」のシェフ兼共同創業者レネ・レゼピ氏。虐待疑惑を受けて辞任した/Thibault Savary/AFP/Getty Images/File

（CNN）「世界一のレストラン」に何度も選ばれたデンマーク・コペンハーゲンのミシュラン三つ星店「ノーマ」のシェフで創業者のレネ・レゼピ氏が、スタッフを身体的、精神的に虐待していたと報じられたことを受け、辞任を表明した。

これに先立つ7日に米紙ニューヨーク・タイムズは、2009〜17年にかけてレゼピ氏がかかわったとされる暴行について詳細に報じていた。

同紙は元従業員35人から聞いた話として、レゼピ氏が「従業員の顔面を殴ったり、キッチン用具で突き刺したり、壁にたたき付けたりした」と伝えている。

レゼピ氏は11日、インスタグラムに掲載した声明で辞任を表明。「私はより良いリーダーになろうと努めてきた。ノーマは何年もかけ、この文化を変革させるために大きな一歩を踏み出した」と釈明した。

その上で、「そうした変化によって過去を修復できないことは承知している。謝罪だけでは不十分だ。私は自分の行動の全責任を負う」と述べ、「このレストランを築き上げ、率いてきた20年あまりを経て、私は退き、この素晴らしいリーダーたちにこのレストランを次の章へと導いてもらうことにした」と表明している。

レゼピ氏はまた、新進気鋭のシェフを支援する目的で自ら設立した非営利団体MADの理事も辞任したことを明らかにした。

レゼピ氏の辞任は、米ロサンゼルスにノーマのポップアップ店が期間限定でオープンした11日と重なった。テイスティングメニューの値段は1人1500ドル（約24万円）。16週間の営業期間の予約が3分足らずで埋まったと伝えられている。

同店の前では11日、ノーマの発酵ラボ責任者だったジェイソン・イグナシオ・ホワイト氏率いる抗議集会が行われた。ホワイト氏は自身のインスタグラムやウェブサイトを通じ、レゼピ氏に暴行されたという被害者の証言を集めていた。

レゼピ氏は別のインスタグラムへの投稿で、自身に関して過去に伝えられた内容について「細部まで全て認識しているわけではないが、そこに映し出された私の過去の行為は、自分の行動が共に働く人々にとって有害だったことを理解するには十分だった」として、「私のリーダーシップの下で苦しんできた人たち」に謝罪した。

ノーマもインスタグラムに声明を掲載。「こうした記事は何年も前にさかのぼるものと思われるが、我々はこれを真摯（しんし）に受け止め、入念に目を通す。あの時以来、我々は懸念に対応するためプロセスを改善してきた」とコメントしている。

ノーマはレゼピ氏とクラウス・マイヤー氏が03年に創業して世界的に有名になった。レストラン50選のランキングで5回「世界一のレストラン」に選ばれ、24年に営業を終了するまでミシュランの三つ星を維持していた。