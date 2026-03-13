元バレエダンサーで女優の草刈民代（60）が、12日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。美しく見える姿勢のコツを伝授した。

姿勢の話題になり、草刈は「意外とこれ、イメージないかもしれないですけど」と切り出し、「“90度”と思って座ると、ちょっと座り方が変わる」と伝授。背筋を無理に伸ばすのではなく、股関節を90度に曲げることを意識し、その上に背骨を乗せるように座ることで、楽で美しい座り方ができると解説した。

これを受けて、モデルでタレントのアンミカは「バレリーナの方から学んだんですけど、胸の位置を高くして」といい、顎下と首、胸を「コの字で保つ」と説明。そうすることで、前屈みの姿勢になった時も顎まわりが見苦しくなくなり、「いろんな角度になっても綺麗」「年を重ねるといろいろたるんでくるんで、そこだけ気をつけてます」と話した。

すると「前側を気をつけるのも重要なんだけど」と草刈。座り姿勢で注意するポイントについて、「首の後ろを高く、みたいな意識」と表現。うなじを誰かが持ち上げるイメージを伝えながら、「そうするとお腹にも力が入るでしょ？」とアドバイスしていた。