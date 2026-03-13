グルテンフリーの「ZENBパスタスナック」シリーズから、新味「ブラックペッパー味」登場
ZENB JAPANは3月4日、グルテンフリーの堅あげスナック「ZENBパスタスナック」シリーズから、新フレーバー「ブラックペッパー味」を発売した。
「ZENBパスタスナック ブラックペッパー」
「ZENBパスタスナック」は、黄えんどう豆100%の豆パスタ「マメロニ」をこめ油でカリッと揚げた、グルテンフリーの堅あげスナック。
今回は、ピリッとしたブラックペッパーの辛みに、ローストオニオンの旨みを重ねた、やみつきになる味わいの新フレーバー「ブラックペッパー味」が登場。食べ応えのある堅あげ食感と、糖質23%オフ・脂質36%オフ・塩分50%オフ、1袋126kcalのヘルシー設計で、罪悪感なく楽しむことができる。
1袋30g入りで、価格は274円。3月4日より、ZENB公式サイトおよび各ECサイトにて販売されている。
