ミツカン×菊正宗、「菊正宗 ぽん酒」誕生 - さっぱり新感覚の日本酒ベースリキュール
Mizkanはこのほど、同社「ぽん酢」と菊正宗酒造「日本酒」とのコラボレーションを実施。4月6日より、コラボ商品「菊正宗 ぽん酒」が全国にて発売される。
ミツカン×菊正宗「菊正宗 ぽん酒」
「菊正宗 ぽん酒」は、ミツカンの「ぽん酢」と菊正宗の日本酒がコラボレーションした、さっぱり新感覚の日本酒ベースリキュール。
日本酒のうまみ、ぽん酢のさわやかな味と香りが調和し、飽きのこない美味しさが特長で、酢豚や唐揚げ、茄子の煮びたしなどさまざまな料理の美味しさを引き立てる。また、冷蔵庫で冷やしてそのままストレートや炭酸割り、温めて生姜やハチミツを加えても。炭酸割りは、「ぽん酒2：炭酸1」で作るのがおすすめ。
パッケージは、「まるぽ」のロゴデザインをキービジュアルに、昭和レトロで温かい懐かしさを表現してしたデザインとなっている。
900mLパッケージで、参考小売価格は729円。4月6日より、菊正宗から通年商品として販売される。
