中村獅童、息子2人が「そっくりすぎる」「系統の違う可愛さ」と話題
【モデルプレス＝2026/03/13】歌舞伎俳優の中村獅童が3月11日、自身のInstagramを更新。長男・陽喜くん、次男・夏幹くんからのお知らせを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】53歳歌舞伎俳優「系統の違う可愛さ」“そっくり”息子2人の姿
中村は「陽喜と夏幹のインスタを作りました」とつづり、動画を投稿。室内で撮影された動画で、兄の陽喜くんが「インスタグラム、始めました。やったー！」と嬉しそうに語り、弟の夏幹くんも「ついに僕は、夢に叶った、インスタグラムだ！イエーイ」とはしゃぐ姿が公開されている。最後には「よろしくお願いします」「是非見てね！」と口々にお願いする2人。中村も「2人に負けないように、私も頑張ります！」とコメントを投稿している。
この投稿に「そっくりすぎる」「系統の違う可愛さ」「フォローしました」「元気さに癒やされる」「仲良し兄弟」などと注目を集めている。
獅童は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中村獅童、息子たちの動画公開
◆中村獅童の投稿に反響
