GENKING.「ドラゴンボール」人造人間18号に寄せた新ヘア披露「再現度高い」「漫画から飛び出したみたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/13】タレントのGENKING.が、3月12日に自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し話題を呼んでいる。
【写真】41歳タレント、「再現度高い」人造人間18号に寄せたヘアスタイル
GENKING.は、「髪切った。人造人間18号に寄せたんだけど、近付けた！？髪を切って、気持ちは18号レベルです」とコメントし、美容院でのヘアカットの様子をリール動画で投稿。ホワイト寄りのシルバーグレージュカラーで、胸の辺りまで伸びた髪を肩上の長さまで切り、人気マンガ「ドラゴンボール」に登場するキャラクターの「人造人間18号」に寄せた髪型を披露した。すっきりとしたシルエットで綺麗な横顔も映えるヘアスタイルは、漫画からキャラクターが飛び出してきたかのような美しさを放っている。
この投稿に、ファンからは「18号そっくり」「再現度高い」「漫画から飛び出したみたい」「本物かと思った」「雰囲気変わって素敵」「ビジュアル最強」「美しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
