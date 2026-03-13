高齢になると、迫りくる死を意識することも多くなります。しかし、長年高齢者医療の現場に携わってきた精神科医・和田秀樹先生は、「死を怖がるより、今を生きることに専心すれば、あなたのこれからの人生は確実に充実します」と語ります。そこで今回は、和田先生の著書『死ぬのも楽しみ 「いい人生だった」と最期に思うために必要なこと』から一部を抜粋し、高齢期を幸せに過ごすためのヒントをご紹介します。

高齢になると、眠るように死んでいく

私は長く高齢者の医療に携わってきましたから、たくさんの死と向き合いました。もちろん患者さんはさまざまな病も抱えていますから死に方もさまざまです。

ただひとつだけ言えるのは、ほとんどの人が眠るように、というか眠ったまま起きてこないという形で死んでいくということです。高齢の人ほどそういう最期を迎えます。

苦しんだり、死に抗うように力を振り絞って最後に息を引き取ったりするような死に方はめったになくて、眠っている状態でそのまま心臓が止まり、脈が途切れます。

「もう長くはないですね」とか「今晩あたりかもしれません」といったことは家族の方にも話しておくので、みなさんが枕元に集まったり交替で見守ったりするのですが、その場合でも「眠っているんだな」と思っているといつの間にか息を引き取っていたりします。

眠るように死んでいくというのは、これといった別れの言葉が交わされることもないということです。

「長い間、世話になったね」とか「いろいろありがとう」という別れの言葉はないし、「ゆっくり休んでください」という見送りの言葉も交わされません。感動的な死というのはほとんどないのです。

高齢者の死には「あっけなさ」がある

90歳を過ぎたおじいちゃんが、施設の職員が押す車いすで見舞いに来たお孫さんを玄関まで見送り、手を振って別れたあとで車いすに座ったまま息を引き取ったという話を聞いたことがあります。

お孫さんは何も知らずに車で帰宅し、家に着いてからおじいちゃんが亡くなった報せを受けます。あわててまた施設に戻ったら、ベッドの上で眠るように死んでいたそうです。

「あんなに元気に手を振ってくれたのに」とお孫さんはおじいちゃんの死に立ち会えなかったことを悔やんだそうですが、そういう「あっけなさ」が高齢者の死にはあります。

長く生きて身体も衰え、最後は生命が尽きてしまう。

高齢になって迎える死のほとんどは、目の覚めない眠りにつくのと同じだということになります。

人間は必ず死ぬ

怖がろうが怖がるまいが、人間は必ず死にます。

どんなに怖がったところで対策がないのが死です。私たちは医療にしがみついたり身体にいいとされることをすべてやってみたりしますが、結果論からいえば単なる延命でしかありません。



むしろ、私がいつも書いてきたように、医者の言いなりに薬を飲み続けて、それも多量・多重の服用で命を縮める人もいるし、好きな食べ物やお酒を控えたり、人と会わず、旅行を控えたりして不自由を感じながら暮らし、結果として生きている喜びや自由を遠ざけてしまう人さえいます。

そういう延命のための努力をどんなに重ねても、長生きできるという保証もデータもありません。

まして70代、80代と年齢を重ねるにつれて、死はそれほど遠くない未来の現実になってきます。

ではなぜ、避けられない死を怖がるのでしょうか。

どうして人は、死を怖がるのか

ひとつは、最後の最後で痛みや苦しみに苛まれたくないという気持ちがあるからでしょう。

「いつかは死ぬんだから、それは仕方ない。でも耐えられない痛みに苦しみながら死ぬのだけは嫌だ」という気持ちがほとんどの人にあります。

けれども、いま述べてきたように高齢になればなるほど、眠るように死んでいくケースが多いのです。自分の「生」を楽しみつくした人ほど満足感に包まれて死んでいく。そういうケースが多いような気がします。

もうひとつ、死への怖れとして「あんな最期は嫌だ」というのがあります。

たとえば、意識はほとんどないのに、全身のあらゆる部位にチューブが差し込まれた、いわゆる“スパゲッティ”状態のまま生かされているような最後です。

こちらは痛みや苦しみの自覚はないかもしれませんが、「無残だな」という外から見ての痛ましさがあります。「あんなふうになってまで生きたいとは思わない」と考える人が多いでしょう。

