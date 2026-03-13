『レジャー白書2022』によれば登山の参加人口は440万人（21年度）と、たいへん多くの方が楽しんでいます。一方、登山を通じて遭遇した出来事や気づいたこと、”あるある”などをブログで発信し、人気を博しているのが主婦のたまごさん。今回のテーマは「積み重ね」です。

【最終コマ】最近の”中高年”の方のほうが私たちより若いかも…

登山ではなぜか「若い」と

最近、山や海などに出向き、自然を楽しむ人々を指す“自然界隈”という言葉をよく耳にするような気がします。



【１】登山人口は増えている？

高尾山などが人であふれている様子を見るに、「もしや登山人口も増えているのかな」と思ったりしますが、人口減少の昨今、現実として昭和や平成に起きたかつての“登山ブーム”のような状況はもう起こらないのではないでしょうか。

一方、普段の生活では、すっかり「お局」や「お母さん」ポジションとなったアラフィフの私。

仕事でも社会生活でも、年齢で役割が決まることも多いためか、自分でも「もう老いを受け入れる年齢かな」と思わされることがあります。

でも、登山の世界に入ると、少し感覚が変わります。私のようなアラフィフ世代でも、山で出会った見知らぬ登山者から

「若いわね〜！」

と言われることがしばしばあるのです。

その言葉に浮かれていると…

最初は「お世辞でしょう」と思っていました。



【２】登山の中心は今や中高年層

でも、登山を趣味にする人の平均年齢を調べてみると、どうやら50〜60代が多いようです。

私に気軽に声をかけてくれるのも、おおむね同年代か、それ以上の年齢の登山者ばかり。

いくつになっても「若い」と言われるのは、やっぱり嬉しいもの。

とはいえ、その言葉に浮かれていると、声をかけてくれた年上の登山者の足取りのほうがずっと若々しく、まったく追いつくことができなかったり…。

「若い」の二つの意味

“老い“というものは、後ろ姿や歩き方に出るものだなあと個人的に感じています。



【３】あと20年は”若い子”枠で

加えて、頻繁に山に来ている人は、歩みの安定感が違う。

なので、スタスタと歩いていく年上登山者の後ろ姿を見ながら、山で聞く「若い」には、2種類あるのかもしれないと思うようになりました。

ひとつは「見た目が若いね」。そしてもうひとつが「動きが若い！」ということ。

ちなみに登山界隈で「若い」と言われる私ですが、その言葉に浮かれることなく、気をつけようと心がけているコトがあります。

それが「年齢に合った登山計画を立てる」。

普段運動をするのを心掛けていたとしても、年齢を重ねているのは事実ですし、一年ほどのあいだに、体力がガクンと落ちていることに気づき、愕然とすることもありました。

目指すべきは

一方で、50代は働いている世代。そのため基本的には毎日忙しく、頻繁に山に行くことは難しい。そんな日々を過ごすうちに、気がついていないだけで、年齢とともに体力は落ちているものです。

だからこそ、歳を重ねるほどに過信することなく登山しなければ。つくづくそう思うようになってきました。

まとめれば、山の上では、まだ若いと言われる世代ですが、いつかは

「お年なのに元気ですね」

と言われる側になりたい。そんな未来を目指しながら、これからの登山も楽しんでいこうと思います。