コロナ禍を経て「ソロ活」「おひとりさま」の需要が拡大するなか、自由気ままに楽しめる＜ひとり旅＞に憧れる方もいらっしゃるのではないでしょうか。「日本は稀に見るおひとりさま天国。ひとり旅デビューするなら、今がチャンス」と語るのは、ひとり旅のベテランである文筆家の門賀美央子さんです。そこで今回は、門賀さんがひとり旅を楽しむためのコツを詰め込んだノウハウ・エッセイ集『気ままに楽しく！ 大人の女ひとり旅』から、一部を抜粋してお届けします。

【書影】旅の注意点や計画づくりのコツが詰まったノウハウ・エッセイ集！門賀美央子『気ままに楽しく！ 大人の女ひとり旅』

* * * * * * *

テーマ設定のコツ

旅のテーマ設定のコツについて説明したいと思います。まずはテーマ選びの方法から始めましょう。

１、興味／関心の棚卸し

テーマを設定するにはまず「旅でどんな体験をしたいのか」を明確にする必要があります。

ですが、意外なことに、まずここで蹴躓いてしまう方もいるようです。旅の初心者だけでなく、回数は行っているけれどもいつも誰かの計画に乗っていただけ、という方も同じく「何をしたいのか」探しから始めなければならないかもしれません。

どうでしょうか。「したいこと」はパッと思いつきましたか？

思いついたのなら、もうそれでテーマ旅の計画は半分できたようなものです。

もし思いつかなかったのなら、まずは自分が好きなもの、興味のあるものをしっかりと確認するところから始めたほうがいいかもしれません。

誰しもひとつぐらいは「人生を通して好きなもの」や「最近興味が出てきたもの」があるでしょう。

温泉やグルメは旅に最適な「好き」ですが、他にも旅の動機になりうる「好き」はいくらでもあります。

自然に触れ合うのが好きならば山や海、あるいは植物園や水族館などの見学旅が最高の癒やしになると思います。歴史ある文物やアートが好きなら美術館や博物館を見て回る学び旅が楽しいですよね。

また、アーティストでもスポーツ選手でも二次元の存在でもなんでもいいので、とにかく応援している何かがあるならそれらに会いに行くのも旅のよいきっかけになります。各地で行われるコンサートや試合、イベントなどに参加するために遠征するついでにその地域を旅するのです。

場所やイベントではなく、モノを目的にするのもあり。つまり、好きな食べ物の産地を数珠つなぎ的に回るとか、好きなファブリックの生産地を巡るとか、ひとつの「何か」に徹底してこだわって行き先を決めるのです。

もちろん、忙しい日常から逃れるためにただひたすらぼーっとする「何もしない」旅もおおいにあり。

旅のテーマの種はいくらでもあります。

西国三十三所巡礼

私の場合、旅の種は常時10種ほど取り揃えています。それらはわざわざひねり出したものではなく、旅を重ねていくうちに積み重なったものです。

私の旅好きは子供の頃からで、ある意味筋金入りではあるものの、30代になるまでは学校や職場の団体旅行や旅行会社のパックツアーを利用した旅しかしたことがありませんでした。本格的に一から独力で全行程を組むひとり旅の楽しみに目覚めたのは2008年から2010年にかけて行った西国三十三所巡礼が大きなきっかけだったと思います。

西国三十三所巡礼とは、近畿地方を中心とした観音霊場を巡拝する日本最古の巡礼で、和歌山県の青岸渡寺から始まり、奈良の長谷寺、京都の清水寺など著名な寺院を含む三十三の札所を巡る、代表的な巡礼コースです。

その巡礼コースを草創したのは奈良時代に実在した長谷寺の僧・徳道上人だとされていますが、2008年が巡礼中興の祖である花山法皇の千年忌にあたるというので、大々的な特別開帳が行われたのです。年に一度の開帳はもちろん、33年に一度というようなよほど機会に恵まれないと拝観できないような観音像まで、一斉開帳されることになりました。

当時、物書きになりたてホヤホヤだった私は、御縁あってとある出版社からこれに合わせた札所の案内本の執筆を依頼されました。

もともと寺巡りが好きな上、出身地が大阪で子供の頃から近畿地方の名刹古刹にはよく訪れていたというのもあり、ふたつ返事で引き受けたものの、さていざ書き始めてみるとやはり行ったことがある場所とそうでない場所では原稿の出来がまったく違ってくることに気づきました。当該書は旅のガイド本ではなく、あくまで各札所の宗教的／文化的背景を解説するものだったので、資料を調べるだけでも書けるといえば書けるのです。しかし、場の空気などの細かな描写は訪問した経験からしか出てきません。

結局のところ、締切の関係もあって、すべての寺を訪れてから書くなんていう悠長なことはできませんでしたが、出版後、開帳期間にすべての寺をお参りしようと決心しました。

ただ、全制覇は容易ではありません。というのも、開帳は3年間のいずれかの時期に行われるというだけで、期間はバラバラ。資金豊富かついつでも気軽に出かけられるような身分ならひとつひとつの開帳時期に合わせてゆっくり訪問すればよいでしょうが、駆け出しの身分ではそうもいきません。

そんなわけで、私は開帳スケジュール表とにらめっこしながら、もっとも効率よく全寺を巡れるよう計画を組むことにしたのですが、この作業が性に合っていたというか、とても楽しかったのです。

当時はもうすでにインターネットで検索すればたいていの情報は出揃いました。ほとんどの寺が公式サイトを設けていましたし、御開帳に合わせた公式総合サイトまで設けられていました。また、交通手段も経路検索サイトを使えば最寄り駅までの最適ルートを確認できます。

しかし、どういう順番やルートで回れば効率よく、しかも慌てることなく見学できるかとなると、これはもう自分で考えるしかありません。また、食事や宿泊場所の問題があります。

お寺はだいたい夕方５時には閉門する（冬期は４時ということもあります）ので、それまでが勝負。西国三十三所の場合、京都市街のように徒歩移動も可能な距離のお寺もありますが、ほとんどの寺は番号が近くても距離はそこそこ離れています。そのため自動車を使わない参拝では最大でも1日4ヶ寺が限度、中には交通の便が悪すぎて午前と午後でそれぞれ1ヶ寺ずつが関の山ということさえありました。それもあって特別開帳に3年という長い期間が取られたのだと思いますが、プラン作成スキルの上達には最適の練習台となったのです。

旅をしながら理解していったこと

そして、旅をしながら、少しずつ理解していったことがありました。

主目的が巡礼礼拝でも、同時に他のテーマもあれば旅は2倍も3倍も楽しくなる、と。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

寺を歴訪するのであれば、仏教教義や仏像の見方はもちろん、寺院建築や庭園の基礎知識があると格段に眼の前に見える景色の解像度が上がります。

たとえば、ひと言で観音像といっても聖観音像と如意輪観音像とではまったく感じが異なります。また、同じ千手観音でも、第五番紫雲山葛井寺の国宝千手観音と第六番壷阪山南法華寺の十一面千手観音菩薩では印象が違います。各寺それぞれに大変個性豊かなお像が祀られているのです。しかし、あまり意識しないまま漫然と手を合わせるだけだと、なぜそんな違いが生まれるのかについては思いが及びません。

寺院の建築もそう。時代や立地によって建て方も装飾もずいぶん違います。また、お寺にはお庭がつきものですが、これも回遊式庭園と枯山水庭では楽しみ方が異なります。

もちろん、違いに気づく必要なんてないという考え方もあるでしょう。でも、せっかく旅に出るならば、ちょっとでも楽しみたいもの。それに巡礼の場合、仏像や寺を造った人々、そして守ってきた後続の思いを汲むのも、ひとつのマナーだと私は考えています。

また、下世話なことで恐縮ですが、どうせ拝観料を出すならちょっとでも感動が多いほうがお得だと思いませんか？「巡礼」に「仏教美術見学」を加え、さらに「歴史的経緯の勉強」をプラスすると、これで「三つのテーマ」の完成です。

さらにさらに門前町の名物狩りなんていうのも入れると、俗世の楽しみも加わります。また、寺社の周辺には妖怪譚や怪談が伝わることが多いので、そういう話が大好きな私は「伝承地の現地調査」と洒落込むこともあります。

3年にわたる断続的な西国三十三所巡礼旅は、私にとって大変実りの多いものでした。「三つのテーマ」という手法を見出しただけではありません。山道の脇に咲く季節の花を愛でる楽しみ、ローカルバスで珍しい地名を見つけては後で由来を調べる楽しみ、門前町の「食堂うどん」を食べ比べる楽しみなど、様々な「テーマの種」を拾い集めることができました。思うに、これが巡礼一番のご利益だったかもしれません。

このように、実際に旅に出てみると芋づる式に旅のテーマを見つけられるようになります。ですので、テーマをどう設定していいかわからなければ、小さくとも心に響く何かがある場所に躊躇なく行ってみることをおすすめします。その中から、きっと新しい種が見つかるはずです。

２、まったく見当がつかない場合

もし、どうしても「心に響く何か」が思いつかないなら、とにかく有名な名所旧跡に片っ端から行ってみる、というのも手です。たくさんの人が訪れる場所にはやはり相応の価値があるものですから。

いやいや、それでさえどこを選べばいいのかわからない、というならば、いくつか方法があります。

一番てっとり早いのは旅番組やグルメ番組、あるいはご当地名物紹介番組を見ること。旅行会社の新聞広告や差し込みチラシなんかもありですね。そういう情報をみながら、ここは！ と思う場所があったら、行く予定があってもなくてもとりあえずGoogleマップなどの地図アプリにマーキングをしておくのです。

すると、だんだん各地に「旅の目的地になりうる場所」が溜まっていきます。同じ地域にマーキングが一定数集まれば、十分旅に出る動機になります。

テレビなんか見てる暇はない、という方にはこんな方法もあります。

昔々その昔、小中高の修学旅行で訪れた場所のうち、行ったはずなのにあまり記憶に残っていない場所を再訪してみるのです。これならば、ひとつやふたつは候補が思い浮かぶのではないでしょうか。

なぜ「思い出の場所」ではなく「記憶に残っていない場所」なのか、って？

それは、そんな場所こそ「自分を知る」のにもってこいだからです。

まずなぜその場所は記憶に残っていないのか、そこを考えてみます。記憶に残っていないということはつまりその時にはさほど興味を持てなかった、ということでしょう。では、興味を持てなかった理由はなんでしょうか。

お友達とのおしゃべりに夢中でよく見ていなかった。

一応見学したけど、よさがわからずスルーした。

まったく好みではなかった。

いろんな理由があるかと思います。

一番目の理由なら、ひとり旅は今度こそじっくり楽しむチャンスになります。

二番目と三番目の理由なら、大人になった今、まっさらな気持ちで見たらどう感じるのかを確認してみる。もし、若い頃には気づけなかった良さを発見できたのなら、それは成長の証です。一方、若い頃と同じく今ひとつピンとこなかったのであれば、やっぱりその分野は自分向きではなかったのだと確認できたことになります。これもまた自分再発見の一環です。

修学旅行先まで出かけるのが面倒であれば、今住む街や故郷のまだ行ったことのない場所に出かけてみるのはどうでしょうか。これぐらいならよほどのものぐささんでないかぎり、気楽に試せると思うのですが……。というより、これすら面倒に感じるならば、そもそも旅には向いていないのでしょう。

とにかく、他にもアイデアはいろいろあります。どんな小さな種でも目ざとく見つけて取っておく。それが旅の楽しみをより広げる第一歩になるのではないでしょうか。

※本稿は、『気ままに楽しく！ 大人の女ひとり旅』（清流出版）の一部を再編集したものです。