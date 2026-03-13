着なくなった服を押しこんだクローゼット、本がぎっしり詰まった本棚、使わないお皿だらけの食器棚……。モノで溢れた家にうんざり、という読者も多いのでは。一方、これまでに7000人以上の受講生へアドバイスをしてきた人気整理収納アドバイザー・阿部静子さんは「こんな時代だからこそ、人生の折り返し地点を過ぎたら片づけたもの勝ち」と断言します。その阿部さんが50代以上に向けて、お手軽片づけ術を伝授！ 今回のテーマは「やさしい衣替え」です。

3月におススメ＜やさしい衣替え＞

3月。

暦の上では春とはいえ、朝晩はまだ冷え込み、ダウンコートも手放せません。それでも、日差しは少しずつやわらぎ、空気の匂いが変わってきます。光が変わると、不思議と気持ちも動き出します。

この時期におすすめしたいのが、「全部入れ替えない衣替え」です。

これはつまり、いきなりクローゼットを総入れ替えするのではなく、“この冬に着なかった服を一着、見直す”ということ。

まずは、クローゼットの中から「今シーズン一度も袖を通していない服」を取り出してみましょう。

・暖かいのに、なぜか手が伸びなかったコート

・似合うはずなのに、重く感じた厚手のニット

・素敵だけれど、出番がなかったワンピース

「なぜ着なかったのだろう？」

それらを前にして、自分に問いかけてみてください。

「サイズが少しきつく感じた」

「着ていて落ち着かない」

「乾きにくいから着なかった」

「ここぞという時に着たいけどもう数年出番がない」

理由はさまざまだと思いますが、まずは「着なかった服」を一着手放すことを考えてみましょう。

“手放してもＯＫ”のサイン

たとえば、毛玉が増えた厚手のニット。

「来年また着るだろう」としまい込んだものの、いざ次の冬に引っ張り出してみたら、なんだかみすぼらしくて、場所を取っただけで着なかった、なんて経験をした人も多いのでは。“手放してもＯＫ”のサインです。

今年一度も着なかったコートはありませんでしたか？

コートは収納スペースが大きいですし、次のシーズンまでクローゼットを占領されてしまってはもったいない。それでいて、着なかったコートの理由は「重いから」など、たいてい明確でしょうし、そういった服は来シーズンも着ないでしょう。

足元も忘れずに。

毛玉が多くなった靴下やタイツ、伸びてしまったゴム…。見えにくい部分だからこそ、朝、身につけたときに少しでも気になるなら、それは役目を終えた合図。やはり“手放してもＯＫ”のサインです。

季節が変わるこのタイミングに見直してみましょう。

似合う服も、心地よい服も、年齢とともに変わる

50代以降の服選びは、「似合う」ことももちろん大事ですが、“安心できるかどうか”が大切になります。

着ていて肩が凝らないか。鏡に映る自分に無理を感じないか。今の体型や体調に、やさしく寄り添っているか…。

違和感を覚えた服は、結果として着なくなるもの。

私自身、若い頃は「ちょっときつくても、素敵に見えるはず」と無理して着ていた服も今はまったく着ようという気持ちになりません。

似合う服も、心地よい服も、年齢とともに変わります。それは自然な変化です。

50代からのやさしい春支度

なかなか手放せない服の理由について「今は絶対着ないけど、輝いていた頃に着ていたから」を挙げる方が多いです。

もちろん忘れたくないような、大切な思い出のある服まで手放す必要はないと思いますが、「ありがとう」と言って手放せたら、それはそれで、“今の自分”“これからの自分”を大切にしている、とも考えられるかもしれません。

全部処分しなくていいのです。

ハンガーを1本分空けてみる。引き出しにちょっとだけ余白をつくってみる…。

それだけで、クローゼットの空気は変わります。

また3月になって春が近づくと、お店にはきれいな春色の服が並び始めます。

淡いピンク、やわらかなベージュ、明るいグリーン。光を受けて輝く軽やかな素材を見ていると、自然と暗い色の冬服には手が伸びなくなります。

だからこそ、手放すなら今がチャンス。季節の流れが背中を押してくれるはず。

いきなり春服を並べなくていい。まずは、冬を静かに見送ることから。

クローゼットに生まれた小さな余白に、新しい季節と、新しい自分が入ってきます。

それが、50代からのやさしい春支度です。