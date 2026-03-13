コスプレイヤーのえなこさんは3月12日、自身のInstagramを更新。外でケンタッキーフライドチキンの商品を食べる姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：えなこさん公式Instagramより）

写真拡大

コスプレイヤーのえなこさんは3月12日、自身のInstagramを更新。外でおいしそうなチキンを食べる姿を披露しました。

【写真】えなこがケンタッキーを食べる姿

「解放感あるところで食べるケンタは旨いやろなぁ」

えなこさんは「まるかじりケンタ、もう食べた？」とつづり、自身の写真を2枚載せています。ケンタッキーフライドチキンの数量限定商品「まるかじりケンタ」を片手でつかみ食べる姿です。海沿いの岩に腰掛け、ミニスカートからは美脚があらわに。開放感のあるワンシーンです。

コメントでは、「CMみたいだネ」「めちゃくちゃ可愛い」「美味しそう!」「美女すぎますっ」「ケンタッキー良いねぇ」「絶景ですなぁ」「解放感あるところで食べるケンタは旨いやろなぁ」「CMかと思った」「cmクオリティやろ」と、絶賛の声が多数寄せられました。

「アンバサダーに就任しました」

10日には「ケンタッキーフライドチキン『サクッとケンタ』のアンバサダーに就任しました」と報告していたえなこさん。赤い衣装に身を包み、ケンタッキーの商品を両手に持っています。美脚も際立っているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)