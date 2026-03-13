「cmクオリティやろ」えなこ、美脚際立つ姿でケンタッキーの新商品を食べる！ 「絶景ですなぁ」
「cmクオリティやろ」えなこ、美脚際立つ姿でケンタッキーの新商品を食べる！ 「絶景ですなぁ」
コスプレイヤーのえなこさんは3月12日、自身のInstagramを更新。外でおいしそうなチキンを食べる姿を披露しました。
【写真】えなこがケンタッキーを食べる姿
「解放感あるところで食べるケンタは旨いやろなぁ」えなこさんは「まるかじりケンタ、もう食べた？」とつづり、自身の写真を2枚載せています。ケンタッキーフライドチキンの数量限定商品「まるかじりケンタ」を片手でつかみ食べる姿です。海沿いの岩に腰掛け、ミニスカートからは美脚があらわに。開放感のあるワンシーンです。
コメントでは、「CMみたいだネ」「めちゃくちゃ可愛い」「美味しそう!」「美女すぎますっ」「ケンタッキー良いねぇ」「絶景ですなぁ」「解放感あるところで食べるケンタは旨いやろなぁ」「CMかと思った」「cmクオリティやろ」と、絶賛の声が多数寄せられました。
「アンバサダーに就任しました」10日には「ケンタッキーフライドチキン『サクッとケンタ』のアンバサダーに就任しました」と報告していたえなこさん。赤い衣装に身を包み、ケンタッキーの商品を両手に持っています。美脚も際立っているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト